شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق صحية للتخفيف من التوتر .. منها التنفس العميق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التوتر والإجهاد من المشكلات الشائعة فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا ، في هذا التقرير نتعرف على أبرز 5 طرق صحية لإدارة التوتر، بحسب موقع "كلايفند كلينيك".

طرق صحية لإدارة التوتر خلال مواقف الحياة الصعبة 1. التنفس العميق

واحدة من أكثر مهارات التأقلم مع التزتر فعالية هي ما تفعله بالفعل طوال الوقت: التنفس ولكن ليس فقط أي تنفس سيفي بالغرض لكن التنفس البطني ، المعروف أيضًا باسم تنفس البطن وهذا هو نوع التنفس العميق الذي يجعل بطنك يرتفع عند الشهيق.

تدرب على الاستنشاق ببطء من خلال أنفك والزفير تدريجيًا من خلال فمك عندما نشعر بالتوتر أو الانزعاج، حيث ينشط نظامنا العصبي السمبثاوي- استجابة القتال أو الهروب، يعمل التنفس الحجابي على تشغيل نظامنا العصبي السمبتاوي ، وهو ما يهدئنا ويمكنك تحسين التنفس الحجابي من خلال تخيل الاسترخاء على الشاطئ أو في الغابة.

2. ممارسة الرياضة وأى نشاط بدني

المشي ، وصعود الدرج أو السلم- أي نشاط يجعلك تتحرك

وكذلك اليوجا التي تركزعلى اليقظة والتنفس، فهي وسيلة رائعة للتخلص من التوتر.

3. الامتنان على الأشياء الإيجابية في حياتنا

ممارسة الامتنان والشكر يمكن أن يساعدنا في إبراز الأشياء الإيجابية في حياتنا حاول الاحتفاظ بمفكرة الامتنان بالأشياء التي تجعلك تشعر بالسعادة والامتنان.

4. انتبه إلى إشارات جسمك

هل تجز على أسنانك، أو تشدّ قبضة يديك، أو تشدّ كتفيك؟ بعض العلامات الأولى التي تدل على أن القلق أو الغضب على وشك التغلب عليك تحدث في جسدك. انتبه لهذه الإشارات. ثم حاول استخدام بعض مهارات التأقلم ، مثل التنفس البطني.

إذا تمكنت من معالجة هذه الأعراض في البداية فمن الأسهل أن تهدأ نفسك مرة أخرى من التوتر.

5. إذا كان التوتر يؤثر على حياتك فاطلب المساعدة

إذا بدأ التوتر و القلق أو الغضب في التأثير على حياتك، فمن الجيد التحدث إلى متخصص أو طبيب.