شكرا لقرائتكم خبر عن العدس vs اكتئاب الشتاء.. طبق واحد يحسن مزاجك ويحارب شعورك بالإحباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول فصل الشتاء يعانى الكثيرون من الإصابة بما يسمى "اكتئاب الشتاء" أو الاكتئاب الموسمى، نتيجة لتغير الساعة البيولوجية وتراجع عدد ساعات النهار وانخفاض كمية أشعة الشمس التي قد تصيب البعض بتغير في المزاج وانخفاض مستوى السيروتونين.

وعلى الرغم من قدرة العديد من المأكولات على التخلص من الشعور بالإحباط وارتفاع هرمون السعادة في الجسم، مثل الشوكولاتة وغيرها من الحلوى، إلا أن دراسة امريكية حديثة كشفت أن العدس له علاقة وطيدة بالقدرة على تحسين المزاج والقضاء على الشعور بالإحباط.

وكشفت الدراسة التى نشرت فى موقع "healthline"، أن العدس من أهم الأطعمة المميزة التي تحارب الاكتئاب نظرا لاحتوائه على حمض الفوليك وهو فيتامين من عائلة فيتامينات B، حيث يكون الأشخاص الذين يعانون من نقص في حمض الفوليك من أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالاكتئاب.

ووفقا لدراسة أمريكية كشفت أن 40% من الذين تم تشخيصهم بمرض الاكتئاب يعانون من النقض في هذا الفيتامين، لذا يجب عليهم تناول طبق صغير من العدس المطبوخ يوميا حتى يحصلوا على حاجتهم من حمض الفوليك.

كما يحتوى العدس على عنصر الزنك، الذى يعد علاجا فعالا للمصابين بالاكتئاب الذين يعانون من نقص بالزنك في خلايا الدم والذى يؤثر سلبيا على وظائف المخ.