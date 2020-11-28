بالفيديو: هذا ما يراه مصابو كورونا قبل وفاتهم

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

صدم احد الأطباء العاملين في قسم معالجة المصابين بفيروس كورونا، متابعيه بنشر فيديو يوضح فيه المشاهد الاخيرة التي يراها المصاب قبل وفاته إثر نقص الأكسجين، ونشر الطبيب الفيديو ليكون بمثابة توعية للأشخاص الذين يتساهلون في التعاطي مع الفيروس، ممن لا يضعون الكمامات ولا يغسلون أيديهم بانتظام مما يعرضهم وعائلاتهم واطفالهم لخطر الإصابة بالمرض، مناشدا من خلال الفيديو جميع الناس لاتخاذ التدابير الوقائية لكي لا تكون هذه المشاهد هي الاخيرة بحياتهم وحياة عائلتهم واطفالهم.

وفي التفاصيل، قام عالم الأوبئة الأمريكي كين ريمي، بمحاكاة ما يراه مرضى “كوفيد-19 في الدقائق الأخيرة عند تدهور حالتهم بمساعدة مقطع فيديو.

وهكذا حاول الطبيب تحذير الأشخاص الأصحاء والمهملين من أن فيروس كورونا قاتل.

ويعمل الطبيب في وحدة العناية المركزة في عيادة جامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميسوري.

وأظهر ريمي أن المريض المصاب بفيروس كورونا قبل أن يموت يرى وجه الطبيب يقترب أو يتراجع.

وقال الطبيب إن هذه هي عواقب النقص الحاد للأكسجين. ويرى المرضى أيضًا الأدوات الطبية التي تستخدم في التنبيب الرغامي.