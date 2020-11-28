تجنب هذه التمارين الرياضية لخسارة وزنك

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2020 11:13 مساءً

يقوم العديد من الأشخاص أثناء اتباعهم نظاما غذائيا صحيا لفقدان الوزن، بممارسة التمارين الرياضية لتسريع عملية حرق الدهون وبالتالي خسارة الوزن بصورة أسرع.

فيما يلي خمسة تمارين قد لا تساعدك على حرق الكثير من السعرات الحرارية عند التخطيط لفقدان الوزن، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا:

اليوغا

يمكن أن تجعلك ممارسة اليوغا يوميًا أكثر مرونة وتساعدك على الاسترخاء، ولكنها قد لا تكون فعالة في التخلص من الوزن الزائد. تعتبر اليوغا نشاطاً منخفض التأثير، ولا تؤدي إلى إحراق الكثير من السعرات الحرارية. يمكنك تجربة يوغا بيكرام أو يوغا فينياسا للتخلص من الوزن الزائد.

تمارين القضيب الأفقي

تمارين القضيب الافقي مصممة لزيادة قوة العضلات وتحسين توازنك. لا يمكن أن تساعد وحدها في التخلص من الكيلوغرامات، كما لا يمكن للفرد أن يفقد الوزن فقط من خلال أداء تمارين القوة، لذا عليك القيام ببعض تمارين القلب مثل الجري وركوب الدراجات للتخلص من الكيلوغرامات، جنباً إلى جنب مع هذه التمارين.

تمارين كروس فيت

تضم رياضة الكروس فيت الشهيرة تشكيلة مختلطة من التمارين الرياضية المختلفة تبدأ أولًا بتمارين الإحماء ثم ينتقل المتدرب لأبرز التمارين مثل تمارين البطن، تمارين الجري، تدريبات رفع الأثقال، تدريبات الأيروبكس، تمارين الجمباز، تمارين التجديف.

تتمتع تمارين كروس فيت بالعديد من الفوائد الصحية ولكنها ليست مثالية للمبتدئين. إذا كنت قد بدأت في ممارسة الرياضة لفقدان الوزن، فقد يؤدي القيام بتمارين كروس فيت إلى الإصابة. هذا التمرين مكثف جداً ويجب عليك إضافته إلى روتين التمرين فقط إذا كنت لائقاً ونشطاً ورياضياً. لا تحاول ممارسته إذا لم يكن جسمك في أفضل حالاته.

ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة

فصول ركوب الدراجات الداخلية ممتازة لمن يتمتع بلياقة بدنية. إذا كنت جديدًا في عالم اللياقة، فإن ركوب الدراجة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة وقد يؤدي إلى آلام المفاصل والعضلات. سيؤدي ذلك إلى خيبة أمل وسيخرب هدفك في إنقاص الوزن.

الهرولة

الهرولة مفيدة للقلب والأوعية الدموية ويمكن أن تساعد في منع مشاكل القلب المزمنة، والحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة وتحسين الحالة المزاجية. لكن الهرولة ليست شاقة بما يكفي لخلق نقص الأكسجين اللازم لحرق الكثير من السعرات الحرارية.