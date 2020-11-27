المغرب يسجل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المغرب، الجمعة، تسجيل 4592 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع الإجمالي إلى 345276 حالة.
وذكرت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل 70 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في المغرب إلى 5689 وفاة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية في التحاليل المختبرية، قد بلغ 3552671 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب؛ في 2 مارس الماضي.
وأكدت الوزارة تسجيل 4228 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 294036 حالة.
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