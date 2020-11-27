4580 إصابة و61 وفاة جديدة بكورونا في الأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الجمعة، تسجيل 4580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بـ"كوفيد- 19" في الأردن إلى 207601 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 140400 حالة بعد تسجيل 4750 حالة إضافية. وسُجلت الوزارة 61 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2570 حالة.

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