شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط الأسنان أحدث الآثار الجانبية الجديدة لـ أعراض كورونا الطويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت بعض التقارير أنه بعض مرضى كورونا، أبلغوا عن فقدان الأسنان أو تساقطها كأحد الآثار الجانبية للإصابة بـ بكورونا طويل التأثير، حيث أبلغ الناس عن فقد أسنان البالغين بشكل غير متوقع بعد معاناتهم من المرض.

ووفقا لتقرير جريدة " Thesun"، يقترح أن مشاكل الأسنان هي مشكلة أخرى تضاف إلى قائمة أعراض `` كوفيد الطويلة ''، والتي تشمل حتى الآن الإرهاق وتساقط الشعر وضباب الدماغ وآلام العضلات.

قال أطباء الأسنان إن الفيروس قد يهيج اللثة من خلال الالتهاب أو إتلاف الأوعية الدموية في اللثة، ومع ذلك ، فإن الأدلة غامضة للغاية بحيث لا يمكن التأكد مما إذا كان فقدان الأسنان مجرد مصادفة.



تساقط الأسنان

نشرت صحيفة نيويورك تايمز بالتفصيل قصصًا غريبة عن فقدان الأسنان ، حيث ذكرت الجريدة، أن امرأة تبلغ من العمر 43 عامًا من نيويورك فقدت أحد أسنانها وكانت قد أصيبت بالفيروس في الربيع، ولكنها ذكرت أن لديها تاريخ سابق من مشاكل الأسنان ، وقد أخبرها طبيب أسنانها مؤخرًا أنها تعاني من فقدان عظم في فمها بسبب التدخين.

حالة أخرى ذكرتها الجريدة، حيث فقد صبي يبلغ من العمر 12 عامًا سنًا بالغًا تمامًا هذا الشهر، وقالت والدته ، إن ابنها أصيب بـ Covid-19 قبل 9 أشهر بينما حذرت الآخرين من عدم "أخذ Covid على محمل الجد"، وقالت ، إن ابنها يتمتع بأسنان صحية ولا يوجد مرض كامن

تلف الأوعية الدموية

قال الدكتور ويليام لي ، الرئيس والمدير الطبي لمؤسسة تكوين الأوعية الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية تدرس صحة وأمراض الأوعية الدموية ، إن تساقط الأسنان دون فقدان الدم أمر غير معتاد، وقال إن فريقه يحقق في بعض المشكلات "المحيرة" التي يعاني منها مرضى كورونا بعد شهور من المرض، مضيفا أنه من الممكن أن يتسبب الفيروس في تلف الأوعية الدموية التي تحافظ على الأسنان حية، ولهذا السبب لا يوجد ألم عند سقوطها.

يُعرف فيروس كورونا، الآن بأمراض الدم والأوعية الدموية ، فضلاً عن أمراض الجهاز التنفسي، كما يقيد الأوعية الدموية ويتلفها ، بينما يجعل الدم "أكثر لزوجة"، وقد أدى ذلك إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية قاتلة لملايين مرضى Covid-19.

ومن المعروف أن الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية التهابية أخرى ، مثل أمراض القلب والسكري ، لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض اللثة، أنها تكون حساسة للغاية للتفاعلات شديدة الالتهاب ، ومن المؤكد أن أعراض كورونا الطويلة تقع ضمن هذه الفئة".

قد يؤدي هذا إلى تفاقم أمراض اللثة الموجودة مسبقًا ، وبالتالي يتسبب بشكل غير مباشر في فقدان الأسنان، ولكن فقدان الأسنان قد يكون نتيجة لصعوبة الوصول إلى أطباء الأسنان هذا العام ، مع الإغلاق الذي أجبر العمليات الجراحية على إغلاقها.