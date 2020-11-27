شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى والزمالك.. ماذا يحدث فى جسمك عند مشاهدة مباريات كرة القدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاهدة كرة القدم قد تكون مفيدة لصحتك ، وذلك بسبب رفع نظام القلب والأوعية الدموية عن معدل الراحة، ولكن ما هو السر وراء تغيير المزاج والتعرض للمشاكل الصحية فى حالة خسارة الفريق الذى نشجعه او العكس الشعور بالسعادة عن فوز فريقنا المفضل؟.

وحسب ما ذكر موقع Nbcnews فإن لدى البشر البالغين خلايا عصبية متخصصة في أدمغتهم تسمى الخلايا العصبية المرآتية.

تتضخم هذه المشاعر عندما نشاهد فريق كرة قدم أو لاعبًا نشجعه لأننا" نعرفهم ". "عندما نراهم في الملعب ، فإننا نشهد جزءًا من المشاعر التي يشعرون بها لأن الخلايا العصبية المرآتية لدينا تعمل. الخلايا العصبية المرآتية تسمح لنا بتجربة اللعبة إلى حد ما كما لو كنا هناك فى الملعب بالفعل ونشارك فيها.

إذا سبق لك أن شاهدت لعبة بأي مستوى حقيقي من الاهتمام ، خاصة إذا كانت قريبة أو شديدة ، فمن المحتمل أنك شعرت بتحسن بعد الفوز أكثر مما شعرت به في أعقاب الخسارة.هذا له علاقة بالناقلات العصبية ، والمواد الكيميائية التي ينتجها دماغك لتنظيم مزاجك . يمكن أن تلعب الهرمونات دورًا أيضًا، عندما يخسر فريقك ، ينتج دماغك الكورتيزول ، وهو هرمون يطلقه جسمك عندما تكون تحت الضغط.

وفقًا للدكتور ريتشارد شوستر ، عالم النفس الإكلينيكي عندما يفوز فريقك أو يلعب بشكل جيد ، يبدأ عقلك في إطلاق الناقل العصبي الدوبامين ، والذي يشارك بشكل مباشر في تنظيم مراكز المكافأة والمتعة في الدماغ.

بالمقابل ، عندما يكون أداء فريقك ضعيفًا أو يخسر ، ينتج دماغك الكورتيزول ، وهو هرمون ينتج في الغدد الكظرية ويطلقه جسمك عندما تكون تحت الضغط ، "الأسوأ من ذلك ، أن أدمغتنا قد تنتج كمية أقل من السيروتونين ، مما قد يؤدي إلى زيادة الغضب والاكتئاب".

يقول مايكل جرابوفسكي ، دكتوراه ، أستاذ الاتصالات في كلية مانهاتن ، الذي كتب عن الإدراك ، والدماغ ، ووسائل الإعلام: "عندما تشعر بالقلق قبل أو أثناء لعبة ما ، فهذا ليس خيالك" . "أظهرت بعض الدراسات أن عشاق الرياضة يمكن أن يشعروا بقلق شديد قبل مباراة كبيرة ، تمامًا مثل اللاعبين أنفسهم. وهذا يشمل القلق المعرفي والقلق الجسدي ، مثل الفراشات في المعدة أو غيرها من التعبيرات الجسدية للقلق ، يمكن أن تؤدي مشاهدة كرة القدم إلى زيادة معدل ضربات قلبك إلى مستويات مماثلة لتلك المرتبطة بالتمارين القوية.

"عندما نشعر بالتوتر ،ترسل دماغنا مرة أخرى إشارات تتسبب في إطلاق الأدرينالين من الغدد الكظرية". "يبدأ القلب في النبض بشكل أسرع ، ويرتفع ضغط الدم ويتحول الدم إلى أهم أجزاء الجسم والقلب والعضلات ، كجزء من استجابة القتال أو الهروب. أعضاء أخرى أقل أهمية ، مثل الجهاز الهضمي ، تقطع إمدادها بالدم مما يؤدي إلى إحساس "الفراشة" الذي تشعر به عندما تشعر بالتوتر أو القلق ".