إيطاليا تسجل 827 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. والإصابات تتراجع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت إيطاليا، الجمعة، 827 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا من 822 وفاة في اليوم السابق.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 28352 حالة إصابة جديدة نزولا من 29003 حالات في اليوم السابق.

وتم إجراء 222803 فحوص خلال 24 ساعة، مقابل 232711 فحصا في اليوم السابق.



وكانت إيطاليا أول دولة غربية يظهر فيها الفيروس وشهدت 53677 حالة وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور المرض في البلاد في فبراير/ شباط وذلك في ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسجلت أيضا مليونا و583 ألف حالة إصابة.

وفي حين كان معدل الوفاة اليومي في إيطاليا من بين أعلى المعدلات في أوروبا خلال الأيام القليلة الماضية، تباطأ عدد من يدخلون المستشفيات ووحدات الرعاية الفائقة في مؤشر على أن أحدث موجة من الجائحة تنحسر.

وبلغ عدد من يتلقون العلاج من كوفيد-19 في المستشفيات 33684، الجمعة، وهو عدد يقل 354 عن اليوم السابق.

وانخفض عدد المرضى في وحدات الرعاية الفائقة 64 بعد انخفاض بواقع اثنين، الخميس. ويبلغ العدد الآن 3782 مريضا.

وظلت منطقة لومبارديا في شمال إيطاليا، حيث توجد مدينة ميلانو العاصمة المالية للبلاد، الأكثر تضررا، الجمعة، إذ سجلت 5389 حالة إصابة جديدة، نزولا من 5697 في اليوم السابق.