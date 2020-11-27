ماليزيا تعلن شراء 12.8 مليون جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس وزراء ماليزيا، محي الدين ياسين، الجمعة، إن حكومته تستهدف تطعيم نحو 6.4 مليون شخص ضد فيروس كورونا، أوائل العام المقبل.

وأعلن ياسين عن التوصل لصفقة من أجل شراء 12.8 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية للوقاية من الإصابة بالعدوى.

وأضاف: "سيتم إجراء التطعيم على مراحل.. وستكون الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19".

بدوره، قال وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، خيري جمال الدين، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن العاملين في المجال الطبي هم أول مَن سيحصل على اللقاح.

وأضاف الوزير أنه سيتم منح اللقاح بعد ذلك للجماعات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس مثل كبار السن، ومَن يعانون من أمراض أخرى، ثم بعد ذلك لعامة السكان.

وتابع أن صفقة شراء لقاح "فايزر/بيونتك" والاتفاق المنفصل مع تحالف "كوفاكس" العالمي سيوفران لماليزيا جرعات كافية لتطعيم 30% من سكان البلاد البالغ عددهم 32 مليون نسمة، في أوائل العام المقبل.

وأوضح أن الحكومة تهدف أيضاً إلى الحصول على لقاحات صينية الصنع، في إطار سعيها لتحقيق "مناعة القطيع" عبر تطعيم 70% من السكان في نهاية المطاف.

وفي مطلع هذا الشهر، أعلن تحالف "فايزر/بيونتك" أن لقاحهما المشترك ضد فيروس كورونا أثبت فاعلية بنسبة 95%.

وتقدمت الشركتان بطلب إلى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على ترخيص باستخدامه في حالات الطوارئ.

وسجلت ماليزيا، الجمعة، ارتفاعًا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، مقارنة بـ935 حالة إصابة تم اكتشافها يوم الخميس، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الماليزية.

وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء، تمَّ اكتشاف معظم الحالات الجديدة في ولاية صباح الماليزية، التي سجلت 441 حالة إصابة بالفيروس، تليها ولاية سيلانجور بواقع 175 حالة إصابة.

وسجلت ماليزيا رسميًا ما يقرب من 62000 حالة إصابة بالفيروس، فضلا عن تعافي نحو 50000 شخص.

وقد توفي 350 شخصًا جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا.