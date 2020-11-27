كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 03:43 مساءً - كل حمل يحمل مخاطرة، لكن الرعاية والدعم قبل الولادة يمكن أن تساعدك في تقليل المخاطر، يمكن لعوامل مثل العمر والحالة الصحية العامة أن تزيد من فرص تعرضك لمضاعفات أثناء الحمل ،أى المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل ،التقت الخليج 365 نت بالدكتور أحمد الجزار استشاري النساء، ليحدثنا عن المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل.

المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل

مخاطر الحمل

التشوهات التناسلية ،يمكن أن تؤدي المشاكل الهيكلية في الرحم أو عنق الرحم إلى زيادة خطر حدوث صعوبات مثل الإجهاض، وضع الجنين بشكل غير طبيعي، وصعوبة المخاض ،تزيد هذه المشاكل أيضاً من خطر الولادة القيصرية.

النساء تحت سن 20

الحمل

وللنساء تحت سن 20 خطر أعلى بكثير من مضاعفات طبية خطيرة تتعلق بالحمل من هؤلاء أكثر من 20. الأمهات المراهقات أكثر عرضة.

الولادة قبل الأوان

إنجاب طفل بوزن منخفض عند الولادة.

ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل.

تطور تسمم الحمل.

تتضمن بعض عوامل الخطر المرتبطة بالعمر الصغير ما يلي:

الحوض المتخلف. لا تزال أجساد الشابات تنمو وتتغير. يمكن أن يؤدي الحوض المتخلف إلى صعوبات أثناء الولادة.

نقص التغذية. من المرجح أن يكون لدى الشابات عادات غذائية سيئة. يمكن أن يؤدي نقص التغذية إلى إجهاد إضافي على الجسم يسبب المزيد من المضاعفات لكل من الأم والطفل.

ارتفاع ضغط الدم. تطوير ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي في الحمل للولادة المبكرة. هذا يمكن أن يؤدي إلى أطفال مبتسرين أو ناقصي الوزن يحتاجون إلى رعاية متخصصة للبقاء على قيد الحياة.

النساء فوق سن 35

الحمل فوق 35 عام

مع تقدمك في العمر، تبدأ فرصك في الحمل في الانخفاض. والمرأة المسنة التي تصبح حاملاً أيضاً أقل عرضة لحمل خالية من المشاكل ،تتضمن المشكلات الشائعة ما يلي:

الظروف الأساسية

من المرجح أن تعاني النساء الأكبر سناً من حالات مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية التي يمكن أن تعقد الحمل، عندما لا يتم التحكم بهذه الشروط جيداً، فإنها يمكن أن تسهم في الإجهاض، ضعف نمو الجنين.

مشاكل الكروموسومات

النساء فوق سن 35 أكثر عرضة لخطر إنجاب طفل مصاب بتشوهات خلقية بسبب مشاكل صبغية.

متلازمة داون هي الأكثر شيوعاً المرتبط بالكروموسومات. يسبب درجات متفاوتة من الإعاقة الذهنية والتشوهات الجسدية. يمكن أن تساعد فحوصات ما قبل الولادة في تحديد احتمالية حدوث مضاعفات الكروموسومات.

يزداد خطر الإجهاض لدى النساء فوق سن 35 عاماً

حمل

في حين أن سبب ذلك غير واضح، إلا أنه يُعتقد أنه يرجع إلى زيادة خطر الإصابة بحالات طبية موجودة مسبقاً بالإضافة إلى انخفاض جودة بويضات المرأة مع تقدم العمر.

عمر الأب يمكن أن يكون له تأثير على الإجهاض - إذا كان الأب أكبر من 40 عاماً والأم فوق 35. فإن خطر الإجهاض يكون أكبر بكثير مما لو كانت المرأة فقط فوق 35.

مضاعفات أخرى

النساء فوق سن 35 أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات شائعة مرتبطة بالحمل بغض النظر عن العمر، بما في ذلك:

زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو سكري الحمل أثناء الحمل.

زيادة احتمال حدوث حمل متعدد (توأمان أو ثلاثة توائم) احتمالية أكبر لانخفاض الوزن عند الولادة

بحاجة إلى ولادة قيصرية.

وزن

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو نقصه إلى مضاعفات أثناء الحمل.

بدانة

النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة أكثر عرضة لخطر أعلى من النساء ذوات الوزن الطبيعي.

السنسنة المشقوقة.

مشاكل قلبية.

استسقاء الرأس.

شق الحلق والشفة.

النساء البدينات أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل أثناء الحمل أو ارتفاع ضغط الدم. هذا يمكن أن يؤدي إلى طفل أصغر من المتوقع وكذلك يزيد من خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج.

نقص الوزن

النساء اللواتي يقل وزنهن عن 100 رطل أكثر عرضة للولادة المبكرة أو ولادة طفل يعاني من نقص الوزن.

داء السكري

الناس مع نوع 1 ونوع 2 من مرض السكري قد يواجهن مضاعفات أثناء الحمل. يمكن أن يؤدي ضعف السيطرة على مرض السكري إلى زيادة فرص حدوث تشوهات خلقية لدى الطفل ويمكن أن يسبب مشاكل صحية للأم.

إذا لم تعاني من مرض السكري قبل الحمل، فقد يتم تشخيصك بأعراض السكري أثناء الحمل. وهذا ما يسمى سكري الحمل.

إذا تم تشخيص إصابتك بسكري الحمل، فيجب عليك التحدث مع طبيبك حول التوصيات المحددة للتحكم في نسبة السكر في الدم. يوصَى بتغيير النظام الغذائي. يُنصَح أيضاً بمراقبة مستويات السكر في الدم.

قد نضطر إلى تناول الأنسولين للتحكم في مستويات السكر في الدم. النساء المصابات بسكري الحمل أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بعد انتهاء الحمل. يوصَى بإجراء اختبار لمرض السكري بمجرد انتهاء الحمل.

الأمراض المنقولة جنسياً

الأمراض المنقولة جنسيا