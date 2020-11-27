إصابات كورونا اليومية بروسيا تتخطى 27 ألف لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا أن حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا شهدت، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا قياسيا غير مسبوق.

وسجلت روسيا 27543 إصابة جديدة، مقابل 25487 إصابة قبل 24 ساعة، وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج، اللتان سجلتا أكبر زيادة في حصيلة الإصابات منذ بداية الجائحة (7918 و3687 إصابة على الترتيب)، بحسب قناة آر تي العربية" الروسية.

ولم تظهر أعراض الإصابة على 6ر22% من المرضى الجدد.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 496 حالة وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، قابل قفزة غير مسبوقة بـ524 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 26682 شخصا للشفاء في ذلك اليوم.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و215 ألف و533 إصابة مؤكدة، منها 38558 حالة وفاة، و464801 حالة نشطة، ومليون و712 ألف و174حالة شفاء.

وأجرت روسيا حتى اليوم أكثر من 8ر74 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالوباء (534 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال نحو 493 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وأكد الكرملين، الخميس، أن السلطات الروسية تعتزم إطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم طوعا ضد كورونا قبل نهاية العام الجاري، بعد انتهاء المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية التي يخضع لها لقاحا "سبوتنيك في "و"إيبفاك كورونا" اللذان تم تسجيلهما في البلاد.