رجيم شوربة جديد لحرق الدهون في اقل من اسبوع 

يجد الكثير من الاشخاص صعوبة في حرق الدهون الضارة التي تتراكم في مناطق مختلفة من اجسامهم. ومن اجل هذا يتبعون حميات قاسية تسبب شعورهم بالحرمان. وقد يقرر بعضهم اعتماد نظام غذائي صحي يساعد على خسارة الوزن على المدى البعيد. ويعد هذا من افضل طرق استعادة الرشاقة. لكن من اجل تسريع هذه العملية يمكن بين الحين والآخر تطبيق برنامج حمية موقتة تحفز حرق الدهون ونحت القوام في مدة لا تزيد على اسبوع واحد. ولهذا ينصح مثلاً باكتشاف فوائد رجيم شوربة الشوفان.

فوائد الشوفان

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قبل تطبيق برنامج حرق الدهون برجيم شوربة الشوفان من المهم معرفة الفوائد الكثيرة التي يحتوي عليها هذا المكون الغذائي. ومنها ان تناوله يساعد على الشعور بالامتلاء والشبع خلال مدة قصيرة. وهذا يعني انه يحد من الرغبة في الاكل في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية. كما انه يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية. وهو ايضاً يسرع عملية الهضم ويساهم في منع حدوث المشاكل المعوية مثل عسر الهضم والامساك والاسهال وغير ذلك. ويعتبر من العوامل التي يمكن اللجوء اليها من اجل خفض مستوى الكولسيترول في الدم. وتضاف الى ذلك فوائده الجمالية حيث يحتوي على خصائص يمكن ان تساعد على اعادة النضارة والجمال الى البشرة. ولهذا من المهم اضافته الى مختل انواع الاطباق. كما من المفيد استخدامه كمكون اساسي لتحضير شورية تساعد على نسف الدهون في اقل من 7 ايام.

برنامج الرجيم

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يقوم هذا الرجيم على تناول شوربة الشوفان في اوقات محددة خلال النهار والمساء وتحديداً اثناء وجبتي الفطور والعشاء. كما انه يقضي بتناول وجبة غذاء تحتوي على مكونات صحية وتخلو من الدهون والسكريات وغيرها من المواد الضارة.

الفطور. حبوب فطور خالية تماماً من السكر مع بذور الشوفان والفواكه، كوب من الحليب قليل الدسم، رشة من القرفة، 4 حبات لوز، ملعقة طعام من العسل الطبيعي. ويمكن بعد هذا تناول كوب من القهوة او الشاي لا يحتوي على سكر مضاف.

الغداء. خلال هذه الوجبة يجب تناول اطباق صحية مشوية او محضرة على البخار ويمكن مثلاً تناول قطعة متوسطة الحجم من السمك او الدجاج المشوي، طبق من السلطة مع صلصة خفيفة تحتوي على زيت الزيتون وعصير الليمون .

العشاء. من المهم جداً الانتباه الى تناول هذه الوجبة قبل 3 ساعات من موعد النوم ويجب ان تحتوي على طبق متوسط الحجم من شوربة الشوفان فقط.

وخلال اتباع هذا الرجيم يجب الحرص على شرب كمية كافية من الماء خلال النهار مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. والافضل الا تتخطى مدة اتباع هذا البرنامج الاسبوع الواحد.

طريقة تحضير شوربة الشوفان

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تساعد على الشوربة اذاً على حرق الدهون التي تتراكم في مناطق البطن والخاصرتين والارداف وحتى الذراعين. ويمكن تحضيرها بسهولة.

المقادير



كوب من بذور الشوفان

ليتر ماء

ملعقة من زيت الزيتون

كوبان من الجمبري المنظف

حبة بصل مفرومة

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حبة ثوم مفرومة

ملعقة من بودرة الزنجبيل

حبة فليفلة حمراء

عود من الكراث

رشة ملح

عصير حبة ليمون واحدة.

الطريقة

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1 يوضع القريدس على النار ويقلى بكمية قليلة جداً من زيت الزيتون مع قطع الفليفلة والبصل حتى يصبح لونه احمر.

2 يضاف الماء الساخن الى الخليط مع الشوفان ويتم تقليب المكونات جيداً.

3 تضاف المكونات الاخرى ويترك الطبق على النار مع التحريك بين الحين والآخر لمدة 15 دقيقة. ويمكن تناول هذه الشوربة التي تساعد على حرق الدهون في مدة قياسية مع اضافة القليل من عصير الليمون.

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