كورونا.. ارتفاع بإصابات غزة وإغلاق شامل بالضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت إصابات فيروس كورونا، في قطاع غزة، ارتفاعا جديدا، في وقت بدأ فيه سريان الإغلاق الشامل لـ 48 ساعة في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، الجمعة: إنها سجلت حالتي وفاة و922 إصابة جديدة بفايروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 2863 فحصا.

وذكرت أن هذا العدد من الإصابات هو الأعلى منذ مارس الماضي، مشيرة إلى أنه يعني أن منحى الإصابات عاد للارتفاع مجددا، وأشارت إلى تعافي 270 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبالإصابات الجديدة ارتفع إجمالي المصابين بالفيروس في غزة إلى 18333 إصابة منهم 7993 حالة نشطة و98 حالة خطيرة وحرجة.

وفي السياق ذاته، بدأ صباح الجمعة، سريان الإغلاق الشامل في الضفة الغربية، لمدة 48 ساعة، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، إن الإغلاق سيستمر حتى صباح الأحد المقبل، وذلك ضمن خطة الحكومة الفلسطينية في مواجهة فيروس كورونا الذي سجل أعلى معدلات إصابة بين المواطنين خلال الأسبوع الحالي.



ويشمل الإغلاق جميع مناحي الحياة باستثناء المخابز والصيدليات، وستمنع الحركة في الشوارع إلاّ للضرورة القصوى، حيث ستسير دوريات مشتركة للأجهزة الأمنية في شوارع المدن، إضافة إلى وضع حواجز على مداخل بعض المدن.

