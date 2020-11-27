شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. تعرفى على كميه السوائل التى يحتاجها جسمك يوميا لمنع الإصابة بالجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتاج المرأة الحامل للحصول على قدر كافى من الماء بشكل يومى لمنع إصابتها بالجفاف، وهناك العديد من الطرق التى يمكن للمرأة الحامل أن تحافظ بها على رطوبتها إلى جانب شرب الماء وتشمل تناول عصير الفاكهة والحليب الخالى من الدسم والفراولة والكرفس وغيرها من الفواكه والخضروات الغنية بالمياه.

ووفقا لتقرير لموقع insider تحتاج المرأة الحامل للكثير رمن المياه لتقليل خطر الإصابة بالإمساك والتورم والتهابات المسالك البولية.

اكدت نيكول سميث، المدير الطبى لعيادة طب الأمومة والجنين في مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن: "إن الشيء الرئيسى الذي يساهم في صعوبة الحفاظ على رطوبة الجسم أثناء الحمل هو الغثيان والقىء فى الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل قد يكون من الصعب للغاية تحمل الماء على معدة مضطربة بالفعل."

توصى الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد النساء الحوامل بشرب 8-12 كوبًا من الماء يوميًا ولكن هناك عدة عوامل مثل غثيان الصباح ومستوى النشاط البدنى ستحدد كمية الماء المناسبة لك.

مقدار الماء الذى تحتاجه المرأة الحامل يوميا

فى حين لا توجد تركيبة واقية لتحديد الكمية المناسبة من الماء للشرب أثناء الحمل ، أكد الأطباء إن النساء الحوامل عمومًا لا يحتجن إلى أكثر من لترين في اليوم أو حوالى 8.5 كوب.

ومع ذلك ، قد تتغير هذه الكمية اعتمادًا على كمية المياه التي يفقدها الفرد من خلال التعرق أو القيء أو عوامل أخرى ، عادة ما يكون شرب الماء في الصباح أثناء الحمل هو الأفضل.

ومع ذلك ، يجب على النساء الحوامل وخاصة أولئك اللاتي يعانين من الغثيان أن يستهلكن الماء كلما استطعن ​​الحفاظ على السوائل ،بالإضافة إلى شرب الماء ، يمكن للمراة الحامل الحفاظ على رطوبتها عن طريق تناول عصير الفاكهة والحليب الخالي من الدسم والفراولة والكرفس و والفواكه والخضروات المائية الأخرى.

يمكن لبعض المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة والشاي أن تساهم في تلبية احتياجاتك اليومية من السوائل أيضًا تقول الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد أن استهلاك الكافيين المعتدل، أقل من 200 ملج في اليوم ، آمن أثناء الحمل ولا يبدو أنه يسبب الجفاف.