صحة ورشاقة

أسباب تصلب المفاصل تختلف بين كبار السن والشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجراها معهد شيبورا للتكنولوجيا باليابان أن أسباب تصلب المفاصل تختلف بين كبار السن والشباب، حيث وجد العلماء أن تصلب الأعصاب يؤثر على مرونة مفصل الكاحل لدى كبار السن ولكن هذا السبب يختلف عند الشباب، ويكون تصلب العضلات هو السبب، ومع تقدم الناس في السن، تصبح المفاصل أقل مرونة، مما يسبب مشاكل في التوازن تقلل من جودة الحياة.

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ووفقا لموقع "نيوز ميديكال" يرتبط تصلب العضلات وليس الأعصاب بنطاق حركة الكاحل بين الشباب البالغين الأصغر سنًا،  في حين يرتبط فقط تصلب الأعصاب إلى الكاحل بين كبار السن بمعنى آخر، تصبح الأنسجة غير العضلية أكثر أهمية لمرونة المفاصل مع تقدم العمر.

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ربما تختلف الحالة الجسدية لشخص في العشرينات من العمر اختلافًا كبيرًا عن حالة شخص في الخمسينيات من عمره بطبيعة الحال، يجب أيضًا توجيه الرعاية الصحية بشكل مختلف حسب الفئات العمرية المختلفة ويكون كبار السن أكثر عرضة للسقوط وإصابة أنفسهم لأن مفاصلهم أقل مرونة من الشباب لتقليل هذه المخاطر وتحسين نوعية الحياة بين كبار السن، من المهم وضع تدابير لتحسين القدرات البدنية.

في الشباب الأصغر سنًا، تشير الأبحاث الطويلة الأمد إلى أن تصلب العضلات الهيكلية هو السمة الرئيسية التي تؤثر على ذاكرة القراءة فقط لكن العضلات تتقلص بشكل طبيعي في الحجم (في عملية تسمى الضمور) مع تقدم العمر.

لمعرفة ذلك ، قام الدكتور كوسوكي هيراتا والسيد ريوسوكي ياماديرا والبروفيسور ريوتا أكاجي ، فريق من الباحثين من معهد شيبورا للتكنولوجيا (SIT) في سايتاما، اليابان، بقياس حركة للكاحل في مجموعة من الشباب (حوالي 20 عامًا) وكبار السن (حوالي 70 سنة).

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