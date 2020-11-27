كورونا حول العالم.. ألمانيا تتجاوز مليون إصابة وارتفاع مُقلق في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول رفيع بمنظمة الصحة العالمية، إن طرح لقاح للوقاية من "كوفيد- 19" سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على المرض العام المقبل.

وأضاف مايك رايان لتليفزيون (آر.تي.إي) في وطنه أيرلندا أن: "الحياة كما اعتدنا أن نعرفها، أعتقد أن هذا ممكن جدا جدا ولكن سيتعين علينا الاستمرار في الحفاظ على النظافة الشخصية والتباعد الجسدي.. اللقاحات لا تعني انتهاء كوفيد، إضافة اللقاحات سيسمح لنا مع إجراءاتنا الحالية بسحق المنحنى، وتجنب العزل العام واكتساب السيطرة التدريجية على المرض".



تأتي تصريحات المسؤول الدولي في ظل استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات في أغلب دول العالم.

ألمانيا تتجاوز حاجز المليون إصابة





أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة،‭ ‬تسجيل 22806 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و6394 إصابة.

وكشفت البيانات تسجيل 426 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 15586.

الوضع خطير للغاية في كوريا الجنوبية





سجلت كوريا الجنوبية، الجمعة، أكثر من 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، وهو مستوى لم تشهده منذ نحو تسعة أشهر، مع انتشار موجة ثالثة من الإصابات في جميع أنحاء البلاد جعلت السلطات تسارع الخطى لتوفير المزيد من أسرة المستشفيات.

وجاء تسجيل 569 إصابة بعد يوم من وصول الأرقام إلى أعلى مستوى لها منذ السادس من مارس/آذار عندما كانت كوريا الجنوبية تعاني من أول وباء كبير لكوفيد-19 خارج الصين.

وحذر رئيس الوزراء تشونج سي- كيون من أن الإصابات اليومية قد تصل إلى ألف إصابة وتتسبب في أزمة أكبر تشمل نقص أسرة المستشفيات إذا لم تتمكن إجراءات التباعد الاجتماعي وغيرها من القيود في وقف انتشار العدوى.

وقال في اجتماع بشأن التعامل مع كوفيد-19: "الوضع خطير للغاية حيث أبلغت جميع المدن والأقاليم وخاصة جميع مناطق سول وعددها 25 عن تسجيل حالات جديدة".

وأعادت الحكومة فرض قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة على العاصمة سول والمناطق المحيطة بها هذا الأسبوع، ووضعت قيودا على تناول الطعام بالخارج والمراسم الدينية والترفيه الليلي، وجاءت هذه الخطوة بعد شهر من تخفيف قيود مماثلة لدى انحسار الموجة الثانية من الإصابات.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية 32887 والوفيات 516.

وفيات المكسيك تتجاوز 104 آلاف





أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الخميس، تسجيل 8107 إصابات جديدة بفيروس كورونا و645 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى مليون‭‭ ‬‬و78594 والوفيات إلى 104242.

ويقول مسؤولو الصحة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة.

الصين تسجل خمس حالات جديدة





قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن البلاد سجلت خمس حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل 21 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة، وأعلنت الصين أيضا عن ثمانية مرضى جدد بدون أعراض مقابل 25 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي‭ ‬للصين حتى 26 نوفمبر/تشرين الثاني، 86495 حالة في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

مصر: 368 حالة إصابة و11 وفاة





أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، تسجيل 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة، مقارنة مع 365 إصابة و12 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر حتى الخميس هو 114475 حالة من ضمنهم 102268 حالة تماثلت للشفاء و6596 حالة وفاة.

البرازيل تسجل أكثر من 37 ألف إصابة





قالت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، إنها سجلت 37614 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن 691 وفاة مرتبطة بالفيروس.

وسجل البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ستة ملايين و204 آلاف و220 إصابة، و171460 وفاة في المجمل منذ ظهور الجائحة حتى الآن.

المغرب يسجل 80 وفاة





قالت وزارة الصحة المغربية، الخميس، إنها سجلت 4178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية انخفاضا من 4979 في اليوم السابق، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 340 ألفا و684 إصابة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 80 حالة وفاة ارتفاعا من 70، الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 5619.

وسجلت الدار البيضاء أكبر عدد للإصابات وبلغ 1473 حالة تلتها منطقة الرباط سلا القنيطرة (778).

وقالت الحكومة المغربية إن من المنتظر أن تبدأ في طرح اللقاح الواقي من مرض كوفيد-19 في منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتسعى الحكومة للحصول على عدد كاف من اللقاحات لتحصين نحو 20 مليون مغربي فوق سن 18 سنة.

ويسعى المغرب للحصول على لقاحات من عدة شركات منها شركتان صينيتان وشركة بريطانية-سويدية، وتتوقع الحكومة أن تستغرق عملية التحصين نحو 3 أشهر.

ترامب يعلن توقيت تسليم اللقاح





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن تسليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه.

وفي حديث إلى القوات الأمريكية في الخارج عبر رابط فيديو بمناسبة عيد الشكر، قال ترامب إنه سيتم إرسال اللقاح في البداية إلى العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن.