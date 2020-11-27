شكرا لقرائتكم فيروس كورونا فيروس كورونا يتحوّر كثيراً.. لكن سرعة انتشاره لا تزداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال علماء، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 يتحور لدى انتشاره حول العالم، لكن أيا من حالات التحور الموثقة حالياً لا تجعله قادراً على الانتشار بسرعة أكبر.

وفي دراسة اعتمدت على بيانات عالمية لخرائط جينية (الجينوم) للفيروس من 46723 مصاباً بكوفيد-19 في 99 دولة، توصل الباحثون إلى نحو 12700 حالة تحور في فيروس كورونا.

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وقالت لوسي فان دورب الأستاذة في معهد الجينات في كلية لندن الجامعية والتي شاركت في قيادة الدراسة: "خلصنا، لحسن الحظ، إلى أن أياً من حالات التحور هذه لا تجعل كوفيد-19 ينتشر بسرعة أكبر".

لكنها أضافت: "نحتاج لأن نظل حذرين ونواصل مراقبة الطفرات الجديدة خاصة مع بدء طرح اللقاحات".

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ومعروف عن الفيروسات أنها تشهد طفرات وتغيرات جينية باستمرار وبعضها، مثل فيروسات الإنفلونزا، يتغير بوتيرة أسرع من الأخرى.

وأغلب تلك الطفرات لا تأثير لها، لكن بعضها قد يكون مفيداً للفيروس أو ضارا له، مثلماً يمكن للبعض منها تقليل فاعلية اللقاحات.

ولما كانت الفيروسات تتحور على هذا النحو، فلا بد أن تتطور اللقاحات وفقاً لذلك لضمان تحقيق الهدف المرجو منها.

وقال فرانسوا بالو، وهو أستاذ في الجامعة ذاتها شارك أيضاً في الدراسة، إن النتائج التي جرى التوصل إليها حتى الآن لا تحمل تهديداً لفاعلية لقاحات كوفيد-19 قيد التطوير.

لكن بالو حذر من أن استخدام اللقاحات المرتقب قد يضع ضغوطاً انتقائية أخرى على الفيروس ليتحور في محاولة لتفادي نظام المناعة البشري.

ونُشرت النتائج الأولية للدراسة في مايو الماضي، ثم خضعت لمراجعة علماء آخرين قبل أن تنشر اليوم الأربعاء كاملة في دورية "نيتشر كوميونيكشن" العلمية.