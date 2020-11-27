شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهل الأعراض الخفيفة لـ كورونا.. قد يؤدى فجأة إلى مضاعفات مميتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مستشفى سير جانجا رام بالهند ، دراسة على مرضى كورونا الذين يعانون من حالات طبية خطيرة، وثبت أن ذلك يرجع أساسًا إلى تجاهل الاختبار عند ظهور أعراض COVID لأول مرة.

قال المستشفى، وفقا لتقرير موقع " thehealthsite "، إنه يستقبل مرضى يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة ، وآلام شديدة في الجسم والعضلات ، وسكتة دماغية ، وتجلط في الساق ، وتليف في الرئة ، وتأثر القلب ، وهي المظاهر الكلاسيكية لـ COVID-19.

وكشف التحقيق السريري الذي أجري على 30 مريضًا من هؤلاء المرضى أنهم لم يخضعوا أبدًا للاختبار للكشف عن الفيروس على الرغم من ظهور أعراض خفيفة للمرض معتقدين أن الأعراض ستختفي من تلقاء نفسها.



الاعراض الخفيفة لكورونا والمضاعفات

قد يؤدي عدم الخضوع للاختبار إلى مضاعفات وموت

قال الدكتور أتول كاكار ، نائب رئيس قسم الطب الباطني ، مستشفى سير جانجا رام بالهند: " هرع هؤلاء المرضى إلى المستشفى عندما بدأت مضاعفاتهم الخفيفة تتطور إلى معتدلة وكبيرة من COVID"، وشملت المضاعفات ارتفاع درجة الحرارة ، وآلام شديدة في الجسم والعضلات ، وسكتة دماغية ، وتجلط في الساق ، وتليف الرئتين ، وتأثر القلب.

وأضاف :"في الشهر الماضي وحده ، عالجنا ما يقرب من 30 مريضًا من COVID الناجم عن مضاعفات متوسطة إلى كبيرة دون إجراء اختبار COVID، وتم العثور على اختبارات الأجسام المضادة COVID في جميع هؤلاء المرضى لتكون إيجابية، وجاء هؤلاء المرضى مع إصابة الرئتين والجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية.

كما أن العديد من المرضى الذين يعانون من تورط في الرئة يحتاجون إلى مكملات الأكسجين وبعض الأدوية الخاصة، ووفقًا للأطباء ، كان بإمكان هؤلاء المرضى تجنب المرحلة الحادة من المرض إذا اختاروا الفحص المبكر وعلاج المرض في بداية ظهوره.

اخضع للاختبار عند أدنى تلميح للأعراض

ووفقا للأطباء، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي من الأعراض الخفيفة لـ COVID أن يأخذوها على محمل الجد، فيجب أن يتم اختبارهم على الفور ويجب أن يكونوا تحت إشراف طبي.

وحذر الأطباء، من ضرورة الإبلاغ عن أي استمرار أو تدهور على وجه السرعة، في حين أن مرض كورونا لا يزال مرضًا يحد من نفسه في معظم الحالات ، لا يزال الاختبار والإشراف ضروريين في جميع أنواع المرضى ، وخاصة كبار السن والذين يعانون من ضعف المناعة أو الذين يعانون من حالات طبية أساسية مثل السكري والسرطان وأمراض الرئة أو الكلى. يؤثر على أشخاص مختلفين بطرق مختلفة. وسيصاب معظم المصابين بمرض خفيف إلى متوسط ​​ويتعافون من العزلة في المنزل ".

الأعراض الشائعة للبحث عنها

الأعراض الأكثر شيوعًا لهذه العدوى الفيروسية القاتلة هي:

حمى

سعال جاف

صعوبة التنفس أو ضيق التنفس

إعياء

اوجاع والآم

إلتهاب الحلق

إسهال

غثيان

التقيؤ

وجع بطن

قلة الشهية

أعراض غير عادية للبحث عنها

إن مرض كوفيد -19 هو مرض لا يمكن التنبؤ به ، ويمكن أن يؤثر على أشخاص مختلفين بطرق مختلفة. تتنوع أعراضه أيضًا. بخلاف الأعراض الشائعة المذكورة أعلاه ، إليك بعض العلامات غير العادية للمرض.

التهاب ملتحمة العين.

الصداع

فقدان حاسة التذوق أو الشم

طفح جلدي على الجلد

تلون الأصابع أو أصابع القدم