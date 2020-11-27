شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام علاج الضغط الهوائى لمرضى كورونا يساعد فى وقف تدهور الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تحليل نتائج فريق من مستشفيات NHS الأمريكية على مرضى كورونا، أن استخدام ضغط مجرى الهواء الإيجابى المستمر (CPAP) فى الأيام الأولى من الاستشفاء يبدو أنه ينقذ ما بين 10٪ إلى 20٪ من المرضى.

ووفقا للبحث المنشور فى المجلة الطبية المرموقة BMJ Respiratory Open، قال الباحثون من جامعة لانكستر الأمريكية كان 96 ٪ من الأشخاص الذين ماتوا بفيروس كورونا، يعانون من حالة صحية خطيرة واحدة على الأقل والأغلبية تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.



أجهزة الضغط لمنع تدهور الرئة

استخدم الفريق أجهزة ضغط الهواء الإيجابى المستمر على مرضى COVID-19 الذين تم إدخالهم إلى مستشفى ألبرت إدوارد الملكى فى ويجان، وفي حالة المرضى الذين يعانون من متلازمة الجهاز التنفسى الحادة الوخيمة ، قد يتسبب مرض كوفيد -19 فى تضخم الرئتين وانهيارها.

ويساعد استخدام علاج الضغط الإيجابى المستمر في المسالك الهوائية، والذي يستخدم غالبًا في المنزل لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل النوم ، على إبقاء الرئتين مفتوحتين ويجعل التنفس أسهل.

أظهر البحث الذي أجراه الفريق كيف يمكن تقديم علاج ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر بشكل فعال ، مع انخفاض الموارد في جميع أنحاء البلاد وفي جميع أنحاء العالم حيث يكون توافر أسرة العناية المركزة محدودًا.

قال استشاري طب الجهاز التنفسي بالدراسة: "عندما تستخدم ضغط المسالك الهوائية الإيجابي المستمر في وقت مبكر من الدخول للمستشفى، فإنه يوقف تدهور حالة المريض، وبالتالي تجنب تقنيات التهوية الغازية، وبما أن جهاز التنفس الصناعي متاح بسهولة ويمكن استخدامه في محيط الجناح ، فقد أظهرنا ذلك عند استخدامه مبكرًا ، يمكن أن يكون وسيلة فعالة جدًا لعلاج الالتهاب الرئوي الحاد الناتج عن COVID-19.

وجد الباحثون أيضًا أن الاستخدام المبكر لجهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر من المحتمل أن يقلل من تلف الرئة أثناء أسوأ حالات عدوى COVID-19 ويسمح للمريض بالتعافي من الآثار الالتهابية.

ومع ذلك ، عند استخدامه لاحقًا ، لا يمنع تلف الرئة مما يؤدي إلى التهاب إضافي وتقليل فرص البقاء على قيد الحياة.