شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواصفات مطلوبة في «مرافق المريض».. سواء في العيادة أو التنويم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على بعض المواصفات التي يجب أن تتوفر في مرافق المريض.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ما هو كل واحد ينفع يكون مرافق مع المريض سواء في العيادة أو التنويم.. من الصفات التي تختارها في المرافق:
• يكون ذرب.
• نشيط.
• خفيف النوم.
• لا يعاني ضعف في الذاكرة.
• وسيع بطان.
• متفائل.
• لا يعاني أمراض متعددة.
• حسن التعامل مع الآخرين.
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