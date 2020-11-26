شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواصفات مطلوبة في «مرافق المريض».. سواء في العيادة أو التنويم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على بعض المواصفات التي يجب أن تتوفر في مرافق المريض.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ما هو كل واحد ينفع يكون مرافق مع المريض سواء في العيادة أو التنويم.. من الصفات التي تختارها في المرافق:

• يكون ذرب.

• نشيط.

• خفيف النوم.

• لا يعاني ضعف في الذاكرة.

• وسيع بطان.

• متفائل.

• لا يعاني أمراض متعددة.

• حسن التعامل مع الآخرين.