"الصحة العالمية": أفريقيا غير مستعدة للتحصين الشامل ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حثت منظمة الصحة العالمية، الخميس، الدول الأفريقية على تحسين قدرتها بسرعة على تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد.

وحذرت المنظمة من أن القارة ما زالت غير مستعدة إلى حد كبير لحملات تطعيم شاملة.



ومع تسارع الخطى نحو اعتماد لقاحات بعد إعلانات واعدة منذ بداية الشهر من العديد من الشركات المصنعة، دعت منظمة الصحة العالمية، أفريقيا إلى تكثيف استعداداتها، قائلة في بيان إنها جاهزة فقط بنسبة 33%.

هذه النسبة التي تمَّ تقييمها على أساس البيانات المقدمة من 40 دولة في القارة بناءً على سلسلة من المعايير، هي في الوقت الحالي أقل بكثير من الهدف البالغ 80%، وفقًا للمنظمة.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، ماتشيديسو مويتي، في مؤتمر صحفي عبر القنوات الافتراضية، إن "التخطيط والإعداد سيكونان حاسمين لهذه المهمة غير المسبوقة".

وأضافت أن الهدف كان تلقيح 3% من الأفارقة بحلول مارس/آذار 2021 و20% بنهاية العام المقبل.

وأشارت إلى أن أوجه القصور الرئيسية تتعلق بنقص التمويل وأدوات القياس والتواصل مع السكان، وأن "التضامن الدولي سيكون حتمياً" من أجل معالجة هذه المشكلات.

وتقدر منظمة الصحة العالمية تكلفة تحصين فقط السكان ذوي الأولوية في أفريقيا بنحو 4,8 مليار يورو.

وستكون البلدان الأفريقية قادرة على الاستفادة من جزء من آلية شراء وتوزيع اللقاحات "كوفاكس"، بالإضافة إلى تمويل من البنك الدولي.

وعلى الرغم من أن أفريقيا ما زالت أقل تأثراً بالوباء من معظم القارات الأخرى مع حوالي 50 ألف وفاة من 2,1 مليون إصابة مسجلة رسمياً، فإن القارة تشهد عودة ظهور للمرض على نطاق محلي، لا سيما في جنوب أفريقيا والمغرب العربي، وفق مويتي.