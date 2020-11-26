شكرا لقرائتكم خبر عن رئة مرضى كورونا ذوى الحالات الشديدة تظهر شفاءاً جيدًا فى معظم الحالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أجراها المركز الطبي لجامعة رادبود بهولندا أن أنسجة الرئة للمرضى الذين عانوا بشدة من فيروس كورونا تظهر تعافيًا جيدًا في معظم الحالات، وجاءت نتيجة الدراسة أن مجموعة المرضى الذين تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى تماثلت للشفاء أسرع وأفضل من المرضى الذين تم إحالتهم لطبيب عام، بحسب ما نشر موقع "نيوز ميديكال".





وشملت الدراسة، التي تم نشرها الآن في مجلة Clinical Infectious Diseases، 124 مريضًا تعافوا من عدوى فيروس كورونا الحادة وقاموا بزيارة المركز الطبي لجامعة رادبود لعيادة ما بعد الكورونا.

تم فحص المرضى عن طريق الأشعة المقطعية واختبار وظائف الرئة والمزيد بعد ثلاثة أشهر ، قام الباحثون بتقييم، مما كشف أن أنسجة رئة المرضى تتعافى بشكل جيد.

كان الضرر المتبقي في أنسجة الرئة محدودًا بشكل عام وغالبًا ما يظهر في المرضى الذين عولجوا في وحدة العناية المركزة.

والشكاوى الأكثر شيوعًا بعد ثلاثة أشهر هي التعب وضيق التنفس وآلام الصدر، لا يزال العديد من الأشخاص يعانون أيضًا من قيود في حياتهم اليومية بالإضافة إلى انخفاض جودة الحياة.

وتُظهر الأنماط التي نراها في هؤلاء المرضى أوجه تشابه مع التعافي بعد الالتهاب الرئوي الحاد أو متلازمة الضائقة التنفسية الحادة ، حيث يتراكم السائل في الرئتين و يستغرق التعافي من هذه الحالات وقتًا طويلاً بشكل عام، إنه لأمر مشجع أن نرى أن الرئتين تظهران هذا المستوى من التعافي بعد الإصابة بعدوى COVID-19 .

لا يتعافى المرضى المحالون للطبيب العام كما هو الحال مع المرضى في العناية المركزة بالمستشفى.

تم تقسيم المرضى إلى ثلاث فئات للدراسة: مجموعة من المرضى الذين تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة، ومجموعة من المرضى الذين تم قبولهم في المستشفى، وأخيراً مجموعة من المرضى الذين يمكنهم البقاء في المنزل ولكنهم يعانون من أعراض مستمرة التي استدعت في النهاية إحالة من الطبيب العام.

قيمت الدراسة كيف كان حال المرضى بعد ثلاثة أشهر وكشفت أن المرضى الذين أحالهم الممارس العام إلى عيادة الرعاية اللاحقة أظهروا أسوأ تعافي في الفترة التالية.

أنشأ المركز الطبي بجامعة رادبود عيادة رعاية ما بعد كورونا في موقع Dekkerswald كرد فعل على الزيادة الملحوظة في الإشارات التي تشير إلى أن عددًا كبيرًا من مرضى COVID-19 يعانون من شكاوى طويلة الأجل، تتراوح من السعال والتعب وضيق التنفس إلى القلق والقيود المادية.