تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا لليوم الرابع تواليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات لوزارة الصحة التركية، الخميس، تسجيل رقم قياسي للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي.
وسجلت تركيا 174 وفاة جديدة بمرض "كوفيد- 19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما سجلت أعلى عدد إصابات جديدة حتى الآن.
وأظهرت البيانات أن تركيا سجلت 29132 إصابة من بينها حالات لم تظهر عليها أعراض.
ومنذ يوليو/تموز وحتى الأربعاء لم تعلن أنقرة سوى عن الحالات التي تظهر عليها أعراض.
ووصل عدد الإصابات الإجمالي بذلك 474606 أما العدد الإجمالي للوفيات فقد بلغ 13014.
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