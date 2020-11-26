بعد الإمارات والأردن.. البحرين تفتح قنصلية في العيون المغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مملكة البحرين، الخميس، اعتزامها فتح قُنصلية لها بمدينة العيون المغربية، ما يُعزز الموقف الدولي للمملكة المغربية.

بتلك الخطوة تكون البحرين ثاني دولة خليجية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، والثالثة بعد الأردن خلال الأسابيع الماضية التي تقرر تدشين قنصلية في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية المغربية.



وبحسب بيان للديوان الملكي المغربي، فقد أبلغ عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اتصال هاتفي، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بقرار فتح القنصلية.

وأوضح العاهل البحريني بأن التنسيق بشأن فتح القنصلية سيتم بين وزارتي الخارجية في البلدين.



وأضاف البيان أن "الاتصال يعكس نهج التشاور والتنسيق الدائم بين القائدين، وما يجمع البلدين من تعاون مثمر وتضامن موصول".

واعتبر الملك محمد السادس قرار البحرين "يعكس التضامن الموصول بين البلدين، معبرا عن "تقديره للمواقف الثابتة لمملكة البحرين في دعم السيادة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية"، وفقا للبيان.

والخميس الماضي، أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عن نيتها فتح قُنصلية لها بمدينة العيون المغربية، وسبقتها في تلك الخطوة دولة الإمارات العربية.

ففي أوائل الشهر الجاري فتحت أبوظبي قنصليتها بمدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في حدث تاريخي يزين العلاقات بين الدولتين.

وبافتتاح الإمارات قنصليتها في مدينة العيون، أصبح مجموع القنصليات الدولية الموجودة في الأقاليم الجنوبية 16.

ومن بين تلك القنصليات 9 بمدينة العيون تعود إلى مملكة إسواتيني وزامبيا وبوروندي وكوت ديفوار وأفريقيا الوسطى والجمهورية الديمقراطية لساوتومي والجابون وجمهورية القمر المتحدة، ثم الإمارات العربية المتحدة.