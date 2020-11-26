شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل التجارب السريرية على المتطوعين للقاح كورونا المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت المرحلة النهائية للقاح فيروس كورونا المصرى والذى يحمل اسم "covied vacc1"، حيث تأتي مرحلة التجارب السريرية على المتطوعين للقاح المصري الذى يقوم بتطويره المركز القومي للبحوث، وتتوقف هذه المرحلة على الحصول على تراخيص هيئة الدواء المصرية للمصنع المنتج للقاح.

ويأتي ذلك بعد نجاح اللقاح المصري في التجارب الأولية على الحيوانات، حيث كشف الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث لشئون البحوث والعلاقات الدولية، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن اللقاح أنتج أجساما مضادة مرتفعة جدا ودائمة للوقاية من كورونا.

وأضاف أن لقاح كورونا المصري آمن تمامًا، ومن المقرر البدء في التجارب الإكلينيكية للقاح على 100 فرد متطوع كمرحلة أولى خلال الفترة المقبلة، ثم تجهيزه لعمليات التصنيع.

والتجارب المعملية للقاح المصري "covied vacc 1" إيجابية على الفيروس، كما أن فاعليته ونسب نجاحه تجاوزت الـ90%".

مراحل التجارب السريرية للقاح كورونا المصري

التجارب السريرية ستجري على 100 متطوع كمرحلة أولى يتم تقسيمها كالتالي:

تنقسم التجارب لـ5 مجموعات، كل مجموعة عددها 20 متطوعًا

-المجموعة الأولى بلا أي تطعيمات

- والثانية والثالثة سيتم حقنها باللقاح والجرعات

-والرابعة ستحصل على فاكسين "بلاسيبوا" – أو دواء وهمي"،

-المجموعة الأخيرة ستحصل على جرعات تنشيطية

وسيتم متابعة المجموعات على مدار 14 يومًا لفحص الأجسام المضادة الناتجة، ثم سيكون هناك جرعة أخرى بعد 14 يوما من الجرعة الأولى.