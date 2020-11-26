شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تؤكد نجاح طب الأعشاب الصينى فى تخفيف أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة امريكية أن استخدام الطب الصيني التقليدي من الأعشاب بين مرضى كورونا، قد يكون لها أثر مباشر مضادة للفيروسات، حيث تخفف هذه الأدوية العشبية من أعراض كورونا الهامة، وهما احتقان الرئة والإسهال، وقام الباحثون من مختبر الأبحاث الحيوية العضوية والطبيعية، ومستشفى ماكلين، وكلية الطب بجامعة هارفارد، بتلخيص تجارب استخدام الأدوية العشبية الصينية التقليدية لإدارة كورونا، نُشرت دراستهم بعنوان "الطب العشبي الصيني التقليدي في صدارة المعركة ضد كورونا: التجربة السريرية والأساس العلمي" ، فى مجلة Phytomedicine.



مراجعةدور الطب الشعبى الصينى فى إدارة جائحة كورونا

الصين لديها تاريخ غني من الأدوية العشبية التقليدية، فقد تم استخدام طب الأعشاب الصيني التقليدي لأكثر من 5000 في أكثر من 300 وباء واجهتها الأمة، وعندما ظهر جائحة COVID-19 في وقت مبكر من هذا العام ، تم الإبلاغ عن استخدام العلاج بالطب الصيني التقليدي بفعالية تزيد عن 90 %.

تفاصيل الدراسة

كانت هذه الدراسة بمثابة مراجعة منهجية للعديد من الأدوية العشبية الصينية التقليدية التي تم استخدامها في ووهان، مع النظر في فعاليتها في إدارة كورونا، وفي الوقت الحاضر ، يتم التعامل مع المرضى المقبولين في المستشفيات (باستثناء مستشفيات الطب الصيني التقليدي) في المقام الأول بالطب الغربي كعلاج في الخطوط الأمامية.

وتشمل الأدوية الغربية المستخدمة المضادات الحيوية والمسكنات، وفي الوقت الحاضر ، هناك أكثر من 100 صيغة عشبية للطب الصيني التقليدي متاحة للاستخدام في حالات العدوى المرتبطة بالأوبئة.

ويوضح النص الطبي الصيني القديم هوانجدي نيجينج أن 12 خطًا من خطوط الطول تمر عبر جسم الإنسان وتساعد على توازن جهاز المناعة وتوفر صحة جيدة، وكتب الباحثون: "إن طرد البلغم وإرخاء الأمعاء بالملينات هي طرق شائعة لعلاج أمراض الرئة.

ويتمثل علاج كورونا في الأساس في "طرد الرطوبة السامة من الجهاز التنفسي العلوي وتحسين انسداد الأمعاء"، كما أن طريقة العلاج بالطب الصيني التقليدي تحاول الحفاظ على توازن نظام الزوال في الرئة واستعادة توازن الرئة والأمعاء الغليظة باستخدام الوخز بالإبر والأدوية العشبية.

علاج كورونا باستخدام الطب الصيني التقليدي

تم استخدام الطب الصيني التقليدي كخط علاج أول لمرض كورونا منذ ظهور الفيروس، فعلى سبيل المثال، تم استخدام مغلي أعشاب Qingfei Paidu في دورة مدتها 3 أيام مما أدى إلى فعالية تزيد عن 90 %.

وكتب فريق الباحثين: "أعلنت الحكومة الصينية أن الطب الصيني التقليدي هو أحد الخيارات العلاجية الموصى بها لعلاج كورونا في إرشادات علاج الإصدار الثالث لـ كورونا ، المنشورة في 23 يناير 2020."

الطب الصيني التقليدي أثناء مرحلة التعافي

وجد أن أعشاب الجينسنج وشينجماي سان، مفيدان بين مرضى النقاهة بعد الشفاء من كوورنا، حيث يحسن Shengmai san الدورة الدموية ووظيفة القلب ويساعد على التعافي من تلف الرئة.

وأصابت جائحة فيروس كورونا أكثر من 59.65 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 1.4 مليون شخص، لا توجد أدوية فعالة وآمنة يمكن استخدامها لعلاج مرض كورونا ولا لقاح للوقاية من العدوى، ومنذ اكتشاف الحالات الأولى في ووهان ، تم استخدام العديد من الأدوية العشبية الصينية التقليدية لعلاج هذه العدوى.