"كورونا المنك" يضرب دولة أوروبية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة الصحة في ليتوانيا أنها اكتشفت أول حالات عدوى بفيروس كورونا في مزارع حيوان المنك، بعد ثبوت إصابة 22 حيوانا نافقا في مزرعة.
وقال مدير المزرعة، التي تقع شمالي ليتوانيا، لوسائل إعلام محلية، إن المزرعة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 60 ألف حيوان بدأت الفحص بعد نفوق حيوانات على نحو مفاجئ.
وأشار إلى أنه يشتبه في التقاطها العدوى من أحد العمال.
وقالت متحدثة باسم وكالة الصحة إن ليتوانيا تربي 1.6 مليون حيوان منك في 86 مزرعة.
وأعدمت الدنمارك كل المنك بمزارعها بسبب ظهور الفيروس بين الحيوانات واكتشاف سلالة متحورة منه قالت السلطات إنها أظهرت حساسية أقل للأجسام المضادة مما أثار المخاوف من احتمال تقويضها لفاعلية اللقاحات.
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