في انتظار اللقاح.. الحكومة المغربية توصي بـ"العمل عن بعد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الإدارات والمؤسسات والشركات العمومية، بالإضافة لشركات القطاع الخاص لاعتماد العمل عن بعد.

وتشهد المملكة المغربية في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات النشطة الحاملة لفيروس كورونا، والتي تتجاوز عتبة الـ46 ألف حالة، فيما تُسجل المملكة يومياً ما بين 4000 و6000 حالة إصابة جديدة.

وعلى الرغم من تخفيف إجراءات الحجر في أغلب المدن المغربية، إلا أن مُعظم الشركات والإدارات العمومية، لا زالت تعتمد العمل عن بعد كنظام بديل للعمل الحضوري في مقرات العمل.

وخلال اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة ستستمر في عقد اجتماعاتها الأسبوعية عن بعد، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية التي ما زالت تعرفها بلادنا.





وفي السياق، دعا رئيس الحكومة الإدارات والمؤسسات ومقاولات القطاع العام والخاص إلى اعتماد العمل عن بعد، متى كان ذلك ممكنا، دون أن يؤثر ذلك سلبا على جودة وفعالية واستمرارية العمل، سواء في المرفق العمومي أو في القطاع الخاص.

وتأتي دعوة رئيس الحكومة، في وقت تستعد المملكة بتعليمات ملكية سامية، لحملة تلقيح غير مسبوقة ضد فيروس كورونا، إذ سيتم ذلك من خلال حوالي 2880 محطة تلقيح.

وينتظر أن تنطلق خلال أسابيع قليلة عملية التلقيح، التي ستتم كمرحلة أولى، وفقاً للتعليمات الملكية، مع الأطقم الصحية والمزاولين لأنشطة أساسية ورجال التعليم والمسنين وحاملي الأمراض المزمنة في فترة تقدر بـ12 أسبوعا أي لا تتعدى 3 أشهر.

وستقدم اللقاحات بالمجان للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد)، في حين أن بقية المواطنين سيدفعون ثمنه كاملاً، قبل أن تُعوضهم أنظمة التأمين الخاصة بهم.