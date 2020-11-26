شكرا لقرائتكم خبر عن إليك.. أطعمة شتوية غنية بـ«الكالسيوم» لتقوية عظام الجسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت دراسة طبية حديثة عن مجموعة من الأطعمة الشتوية الغنية بالكالسيوم الذي يحتاجه الجسم لتقوية العظام والأسنان.

وللكالسيوم دورا مهما في التحكم بالوزن، لذلك ينبغي إدراج كمية كافية من الأطعمة الغنية بالكالسيوم في النظام الغذائي للأطفال والمراهقين، و فيما يلي 5 أطعمة شتوية غنية بالكالسيوم لعظام أقوى يمكن أن تساعد في تخفيف الألم:

الكركم

الكركم هو كنز غذائي قادم من الطبيعة يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة آلام المفاصل والعظام بشكل خاص، كل ما يحتاجه الأمر هو تناول الكركم أو مكملاته وبانتظام.

شوربة البروكلي واللوز

تتطلب الأمسيات الباردة شرب كوب دافئ غني بالبروكلي واللوز، حيث يعتبر الأول مصدرا جيدا للكالسيوم، والأخير من أحماض أوميغا 3 الدهنية، وكلاهما يساعد في قوة العظام وتخفيف الالتهابات.

البرتقال والجزر

يحظى عصير الجزر والبرتقال بشعبية كبيرة بين الناس كونه غنيا بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من الأمراض وتحسن صحته العامة.

ويعد البرتقال أحد أهم مصادر فيتامينC، والذي يساعد على امتصاص المعادن الأخرى مثل: الحديد والكالسيوم، كما يعمل علي الحماية من الإصابة بهشاشة العظام.

الجوافة

تعتبر الجوافة مصدرا ممتازا للكالسيوم، كما أنها تساعد على تطوير العظام ونموها بشكل سليم، وكذلك الغضاريف عند الأطفال، إضافة إلى أنها تعمل على تقوية العظام والحد من تعرضها للكسور.

البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على مستويات عالية جدا من المواد المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، وتمتاز البطاطا الحلوة -أيضا- باحتوائها على نسبة جيدة من فيتامينC، الذي يدعم جهاز المناعة.

وتساعد مستويات البوتاسيوم المرتفعة في البطاطا الحلوة على التحكم في ضغط الدم، بينما يعزز الكالسيوم صحة العظام.