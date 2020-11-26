شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف نجاح نوع من الأنسولين فى السيطرة على السكر بحقنة أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية جديدة أن العلاج بالأنسولين مرة واحدة أسبوعيًا قد يكون له فعالية مماثلة للأنسولين مرة واحدة يوميًا في مرضى السكري من النوع 2 وأوضحت الدراسة التي نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine أن العلاج مرة واحدة أسبوعياً مع الأنسولين icodec كان له فعالية في خفض نسبة السكر في الدم وملف تعريف أمان مشابه لتلك الموجودة في الأنسولين glargine U100 مرة واحدة يوميًا.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news فإن الأنسولين icodec هو نظير الأنسولين الأساسي المصمم للإعطاء مرة واحدة في الأسبوع وهو قيد التطوير لعلاج مرض السكري.

بالنسبة للدراسة ، أجرى المؤلفون تجارب استمرت 26 أسبوعًا،وأراد الباحثون التحقق من التغيير في مستوى الهيموجلوبين السكري من خط الأساس إلى الأسبوع 26. كما أرادوا أن يفسروا نقاط نهاية السلامة ، بما في ذلك نوبات نقص السكر في الدم والأحداث الضائرة المرتبطة بالأنسولين.

نتائج الدراسة

وتوصل الباحثون إلى أن العلاج مرة واحدة في الأسبوع مع الأنسولين icodec له فعالية في خفض الجلوكوز ومظهر أمان مشابه لتلك الموجودة في الأنسولين جلارجين U100 مرة واحدة يوميًا في مرضى السكري من النوع 2.

ووصل مرض السكري من النوع 2 إلى مستويات وبائية في جميع أنحاء العالم، ويبدأ مرض السكري من النوع 2 عندما يكون البنكرياس غير قادر على إنتاج الأنسولين بسبب بعض الأسباب ، أو عندما يكون باقي الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين المنتج لتحطيم السكر في الدم في كلتا الحالتين.