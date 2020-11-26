شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: وفاة مارادونا جاءت نتيجة سكتة قلبية بعد عملية جراحية بالمخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة ماركا الأسبانية، أن وفاة لاعب كرة القدم "مارادونا" جاءت نتيجة الإصابة بالسكتة القلبية، والتي عادة ما يكون مصدرها مشكلة قلبية ورئوية، وحتى عصبية وذلك بعدما كان قد خضع لعملية جراحية قبل أيام قليلة بسبب ورم دموي تحت الجافية،" بالسطح الخارجي للمخ".



وفاة لاعب كرة القدم مارداونا.. اعرف التفاصيل

وقالت الصحيفة، إن السبب الأكثر شيوعًا لتوقف القلب، أو الوفاة المفاجئة، في سن البلوغ هو احتشاء عضلة القلب الحاد أو متلازمة الشريان التاجي الحادة.



ماردونا يتوفى بسبب سكتة قلبية

وأوضح خوسيه أنجيل كابريرا، رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى جامعة كيرون سالود في مدريد، إن انسداد أحد الشرايين التاجية يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب ويؤدي إلى السكتة القلبية، مؤكدا، إنه يمكن أن يؤدي النزيف أو السكتة الدماغية أيضًا إلى عملية تنتهي بالسكتة القلبية، تمامًا مثل الانسداد الرئوي.



كيف توفى مارداونا

وقال كابريرا: لدى عامة السكان، السبب الأكثر شيوعًا لتوقف القلب هو أمراض القلب، موضحا أنه لمنع ظهور كل من السكتة الدماغية، والنوبات القلبية، من الضروري تجنب ظهور عوامل الخطر القلبية الوعائية في المرضى الذين ليس لديهم تاريخ لمرض آخر.



وفاة لاعب كرة القدم مارادونا

وأضاف، إن الأمراض التي يمكن أن تجعلهم عرضة للإصابة بسكتة دماغية، واحتشاء عضلة القلب الحاد منها ارتفاع ضغط الدم، مرض السكر، فرط كوليسترول الدم، زيادة الوزن والسمنة، التدخين، قلة ممارسة الرياضة ونمط الحياة المستقرة، والضغط العصبى.



سبب وفاة مارادونا

كيف تعتني بنفسك وتتجنب عوامل الخطر؟

للحفاظ على هذه العوامل تحت السيطرة، يجب الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ولهذا من الضروري اتباع نظام غذائي صحي للقلب منخفض الدهون المشبعة: "النظام الغذائي المتوسطي هو الأنسب، ولكن من الضروري أيضًا عدم التدخين، والحفاظ على مستويات الكوليسترول المناسبة وممارسة الرياضة.

وأضاف كابريرا: "علينا إعادة التفكير في الاهتمام بصحتنا، موضحا أن أكثر أسباب الوفاة شيوعًا عند النساء هي السكتات الدماغية، والنوبات القلبية لدى الرجال، والنتيجة هي جلطة تسد الشريان موضحا أن هذا يحدث هذا في الأشخاص الذين لديهم عوامل الخطر القلبية الوعائية.