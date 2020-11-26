شكرا لقرائتكم خبر عن خليك متفائل.. الآثار الجانبية المحتملة للقاحات كورونا 1 من 10 فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من فرحة العالم بالنتائج الإيجابية لكبرى شركات الأدوية والتكنولجيا الحيوية، المطورة للقاحات كورونا وبث الأمل في قرب انتهاء الجائحة، إلا أنه يجب أن نكون على دراية أيضًا بالآثار الجانبية التي من المحتمل أن يسببها اللقاح أيضا.

مثل العديد من الأدوية الشعبية الأخرى، من أن أي لقاح لـ كورونا مكن أن يؤدي إلى آثار جانبية لدى بعض الأشخاص.

ووفًقا لتقرير موقع "thehaelthsite"، فإن الاستعدادات جارية في الهند لإجراء لقاحات كوورنا التي ستبدأ بمجموعات معينة ذات أولوية، وفقًا لوزارة الصحة الاتحادية، كما وجه المركز الولايات والأقاليم النقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار الجانبية السلبية بعد التحصين.

في رسالتها إلى جميع الولايات، أدرجت الوزارة المبادرات التي قالت إنها ضرورية لزيادة تعزيز نظام مراقبة الأحداث السلبية التالية للتحصين (AEFI) في الهند بحيث يكون الإبلاغ عن الآثار الجانبية الضارة في الوقت المناسب والكامل عن التطعيم ضد COVID-19 ممكنًا، وحثت الوزارة الدول على تنفيذ هذه المبادرات في أقرب وقت ممكن بحيث تحدث التغييرات المطلوبة قبل تقديم لقاح COVID-19 في الولاية والمنطقة.

كما طلبت من جميع الولايات تضمين الأخصائيين الطبيين بالإضافة إلى أطباء الأطفال في لجان الولايات والمقاطعات

الآثار الجانبية المحتملة من لقاح كورونا

بينما تعد الهند إستراتيجية لتوزيع وإدارة التطعيم ضد فيروس كورونا، حذر رئيس الوزراء ناريندرا مودي من الآثار الجانبية المحتملة للقاح.

قال رئيس الوزراء في مؤتمر عبر الفيديو مع رؤساء الوزراء، إنه مثل العديد من الأدوية الشعبية الأخرى، يمكن أن يؤدي أي لقاح لفيروس كورونا إلى آثار جانبية لدى بعض الأشخاص.

وقال إن السرعة والأمان على نفس القدر من الأهمية في إطلاق لقاح، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تتبع سوى العلم في وضع اللمسات الأخيرة على لقاح للبلاد، في غضون ذلك ، حث الدول على إبقاء البنية التحتية للتوزيع مثل المستودعات الباردة جاهزة.

قد توافق الهند على الاستخدام الطارئ للقاح أكسفورد-أسترازينيكا COVID-19 بحلول ديسمبر 2020 ، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لمعهد السيروم أدار بوناوالا.

بمجرد الموافقة عليه ، سيتم إعطاء اللقاح للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية وكبار السن وغيرهم من المستفيدين ذوي الأولوية الذين حددهم المركز ، كما قال لقناة CNBC TV18.

يعد COVAXIN من Bharat Biotech و Sputnik V الروسي و ZyCoV-D من Zydus Cadila من بين اللقاحات التجريبية الأخرى قيد التجربة في الهند.

الآثار الجانبية غير السارة التي قد تسببها لقاحات COVID-19

بينما يأمل العالم في أن ينهي اللقاح هذا الوباء، يقول الخبراء إن لقاحات COVID-19 قد تحمل بعض الآثار الجانبية غير السارة.

عند توفرها، ستتطلب معظم لقاحات كورونا ، بما في ذلك لقاحات Pfizer-BioNTech و Moderna ، جرعتين حتى تعمل، على أن تفصل بينهما حوالي شهر، وقد تؤدي الحقن إلى آثار جانبية شبيهة بالإنفلونزا مثل التهاب الذراعين وآلام العضلات والحمى، وفقًا لبعض العلماء.

قالوا إن هذه الآثار الجانبية قد تستمر لأيام ، مما يجبر بعض الناس على التغيب مؤقتًا عن العمل أو المدرسة، وقد يكون 1 من كل 10 متلقين عرضة لهذه الآثار الجانبية ، حتى لو أثبت اللقاح فعاليته بنسبة 90٪ في المسارات.

حتى الآن، تم العثور على ثلاثة لقاحات مرشحة ، بما في ذلك لقاح Sputnik-V الروسي و Pfizer-BioNTech و Moderna ، أكثر من 90٪ في الوقاية من عدوى كورونا استنادًا إلى النتائج المبكرة من التجارب السريرية في مراحلها الأخيرة. أقر صانعو الأدوية أيضًا أن لقاحاتهم يمكن أن تسبب آثارًا جانبية معينة مشابهة للأعراض المرتبطة بـ Covid-19 الخفيف، مثل آلام العضلات والقشعريرة والصداع.

في الواقع، حث الأطباء الأمريكيون المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على أن تكون شفافة بشأن الآثار الجانبية التي قد يتعرض لها الأشخاص بعد الحصول على اللقاح الأول من لقاح فيروس كورونا حتى لا يخافوا من العودة بالجرعة الثانية.