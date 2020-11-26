أسباب تورم القدمين عند الحامل وطرق علاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 نوفمبر 2020 02:43 مساءً - من الطبيعي أن تصاب الحامل بالتورم، خاصة في الساق والكاحل والقدم فما هي أسباب تورم القدمين وما هو علاج التورم؟التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد؛ لتحدثنا عن أسباب تورم القدمين وأفضل طرق العلاج ،وقالت يمكن أن تكون الزيادة المفاجئة في التورم علامة على تسمم الحمل، وهي حالة تؤثر على بعض النساء الحوامل، عادةً خلال النصف الثاني من الحمل (من حوالي 20 أسبوعًا) أو بعد الولادة بقليل ،ونصحت استشاري النساء والتوليد بالاتصال بالطبيب عند حدوث الآتي:زيادة مفاجئة في التورم في وجهك أو يديك أو قدميك ،صداع شديد ،مشاكل في الرؤية، مثل عدم وضوح أو وميض الأضواء في عينيك ،ألم شديد أسفل ضلوعك مباشرة ،القيء مع أي من هذه الأعراض ،يمكن أن تكون هذه أعراض تسمم الحمل، والتي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم تتم مراقبتها وعلاجها.

أسباب تورم القدمين عند الحامل

تورم القدم

يحدث التورم بسبب احتواء جسمك للماء أكثر من المعتاد أثناء الحمل.

تميل المياه الزائدة إلى التجمع طوال اليوم في الأجزاء السفلية من الجسم، خاصةً إذا كان الطقس حارًا أو وقفتِ كثيرًا.

يمكن أن يؤثر ضغط رحمك المتنامي أيضًا على تدفق الدم في ساقيك. يمكن أن يتسبب ذلك في تراكم السوائل في ساقيك وكاحليك وقدميك.

علاج تورم القدمين للحامل

تورم القدم

يمكن التخفيف من تورم القدمين لدى الحامل عند اتباع الآتي:

تجنب الوقوف لفترات طويلة.

ارتداء أحذية وجوارب مريحة - تجنب الأحزمة الضيقة أو أي شيء قد يضغط إذا تورمت قدماك

حاولي أن ترتاحي مع رفع قدميك قدر المستطاع.

اشربي الكثير من الماء - فهذا يساعد جسمك على التخلص من الماء الزائد.

التمرين - حاولي أن تمشي بانتظام خلال النهار أو تمارسي تمارين القدم.

تمارين القدم

يمكنك ممارسة تمارين القدم جالسة أو واقفة. فهي تعمل على تحسين الدورة الدموية وتقليل التورم في الكاحلين ومنع التقلصات في عضلات الربلة.

التورم جزء مزعج ولكنه شائع من الحمل، عندما يتراكم السائل في مجالات مثل الساقين والكاحلين، القدمين والوجه، واليدين، قد تلاحظين هذا أكثر خلال المرحلة الثالثة من الحمل . معظم النساء يصبن بما يسميه الأطباء الوذمة الفسيولوجية. إنه شائع جدًا ولا داعي للقلق.

علاج تورم قدم الحامل

يمكن لرحمك المتنامي أن يعيق تدفق الدم ويسبب بقاء المزيد من السوائل في أوردة الساق. يذهب السائل الإضافي إلى الأنسجة المجاورة. هذا يسبب تضخم الأنسجة.

ينتج جسمك أيضًا المزيد من بعض الهرمونات أثناء الحمل. يمكن أن تحبس السوائل وتبدين منتفخة.في حالات نادرة، يمكن أن يكون التورم علامة على حالة خطيرة، مثل جلطة دموية أو ما يسمى تسمم الحمل. إذا ظهر تورمك فجأة، أخبري طبيبك على الفور.ما تستطيعين فعلهلا ينبغي أن تكون القدم المتورمة مدعاة للقلق، غالبًا ما يختفي الورم في غضون أسابيع قليلة من الولادة.

حتى ذلك الحين، يمكنك تجربة هذه الحلول للإغاثة:

خذي الأمور ببساطة. يمكن أن يزداد التورم سوءًا عندما تقضين وقتًا طويلاً في الوقوف والمشي. استريحي كثيرًا وارفعي قدميك.

تعتبر ضربات التدليك اللطيفة تجاه قلبك طريقة أخرى لتهدئة قدميك وإبعاد السوائل عنها. يمكن لنقع أملاح إبسوم الباردة أن تخفف الألم الناتج عن التورم.

جربي وضعية اليوجا هذه. ضعي رجليك المرفوعتين على الحائط وأنت مستلقية على ظهرك أو على جانبك الأيسر. الوريد الكبير الذي ينقل الدم من الجزء السفلي من جسمك إلى قلبك لن يكون له وزن رحمك عليه.

استخدمي الجوارب الضاغطة. هذه تمنع السوائل من التراكم. يجب أن تبدئي بأخرى ذات ضغط خفيف وتضعينها عند الاستيقاظ. هذه تختلف عن الجوارب الأخرى أو البنطلون الضيق جدًا حول الكاحلينوالساقين ويمنع تدفق الدم.

تحركي قليلاً. يمكن أن تساعد التمارين الخفيفة، مثل المشي لمسافات قصيرة متعددة على مدار اليوم، أو مجرد ثني قدميك في منع التورم الذي يمكن أن يحدث عندما تبقين في وضع واحد لفترة طويلة جدًا.

قد يكون الوقت في المسبح مفيدًا أيضًا. أثناء المشي في حوض السباحة، تساعد عضلاتك على إخراج السوائل من الأنسجة. يجب أن تتحدثي مع طبيبك قبل أن تبدئي أي تمرين روتيني.

حافظي على تناول 10 أكواب ماء، يمكن لثمانية إلى 10 أكواب من الماء كل يوم أن تحافظ على رطوبتك وتساعد على منع جسمك من التمسك بالسوائل الزائدة.

حافظي على وزن صحي. قد لا يرغب طبيبك في إنقاص أي وزن منذ أن كنت حاملاً، ولكن يمكنك أن تسألي عما إذا كان ينبغي عليك ذلك. اكتشفي أيضًا مقدار الملح والكربوهيدرات الذي يجب أن تتناوليه. يمكن أن يؤدي الكثير من أي منهما إلى التورم.

علاج تورم القدم

التورم أثناء الحمل أمر طبيعي. لكن في بعض الأحيان، يمكن أن تكون علامة على شيء أكثر خطورة. اتصلي بطبيبك إذا كان لديك تورم مفاجئ في وجهك ويديك. اتصلي أيضًا إذا كان لديك، بالإضافة إلى التورم ، ما يلي: