كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 نوفمبر 2020 02:43 مساءً - جدول المحتوى

1.لقاح النحل والخصوبة

2.الآثار الجانبية المحتملة لحبوب لقاح النحل

3.التدابير التي يجب اتخاذها أثناء أخذ حبوب لقاح النحل للخصوبة

4.كم من حبوب لقاح النحل يجب أن تأخذي يومياً؟

يحتوي لقاح النحل على الأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات A و D و E و K و C و B3 و B5 و bioflavonoids. تم استخدامه تقليديًا كطعام مضاد للشيخوخة وموفر للطاقة، ويعتقد أيضًا أنه يحسن الخصوبة والصحة الإنجابية ويحسن جودة البويضات، ويعزز القدرة على التحمل ويخفف من أعراض الحساسية أوضحت الدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل العلاقة بين حبوب لقاح النحل والخصوبة.

1. لقاح النحل والخصوبة

لقاح النحل

يُعتقد أن حبوب لقاح النحل تعمل على تحسين الخصوبة بالطرق التالية:

قد تجد بعض النساء صعوبة في الحمل بسبب نقص العناصر الغذائية. نظرًا لأن حبوب لقاح النحل هي غذاء غني بالمغذيات، فإن تناول مكملاتها يمكن أن يساعد في استعادة توازن العناصر الغذائية في الجسم وقد يحسن إمكانية الحمل.

يُعتقد أن حبوب لقاح النحل تزيد من مستويات هرمون الأستروجين وتدعم بطانة الرحم وتحفز وظيفة المبيض، لذلك قد تساعد في إطلاق بويضات صحية.

أظهرت دراسة أجريت على الحيوانات الخاصية الأندروجينية لحبوب لقاح النحل، حيث تسببت في زيادة مستوى هرمون التستوستيرون وعدد الحيوانات المنوية، لذلك، من المرجح أن يدعم خصوبة الذكور.

2.الآثار الجانبية المحتملة لحبوب لقاح النحل

لقاح النحل

على الرغم من عدم وجود آثار جانبية كبيرة لحبوب لقاح النحل، فقد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه حبوب لقاح النحل. تشمل الأعراض الشائعة الطفح الجلدي، والصفير عند التنفس، وانخفاض النبض، وعدم الراحة. في حالات نادرة، يمكن أن يسبب الحساسية المفرطة. يجب على أولئك الذين يتناولون أدوية سيولة الدم تجنبها. يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة وحمى القش ومشاكل البروستات وآلام المفاصل استشارة الطبيب قبل تناول حبوب لقاح النحل. يُنصح الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه لسعات النحل أو العسل أو حبوب اللقاح أو الربو بعدم تناوله.

3. التدابير التي يجب اتخاذها أثناء أخذ حبوب لقاح النحل للخصوبة

الحمل

أثناء تناول حبوب لقاح النحل للخصوبة، يمكن أن يلعب اتباع هذه التدابير دورًا في الحمل.

اختاري فقط حبوب لقاح النحل عالية الجودة التي يتم الحصول عليها من مصادر عضوية، من المزارع الصناعية وتحتوي على مواد كيميائية ضارة. الحذر في اختيار المصدر والعلامة التجارية لحبوب لقاح النحل.

تناولي أطعمة صحية، واتبعي نظامًا غذائيًا متوازنًا، وأطعمة غنية بالتغذية، وتجنبي الأطعمة المصنعة التي تحتوي على كميات عالية من الأملاح والسموم.

انغمسي في تمارين منتظمة، واحصلي على قسط كافٍ من الراحة، وتخلصي من توترك.

قومي بإجراء فحوصات منتظمة لفهم حالة الخصوبة لك ولشريكك.

من الحكمة طلب المشورة من طبيب أمراض النساء أو أخصائي الغدد الصماء التناسلية قبل البدء بأي مكملات.

4. كم من حبوب لقاح النحل يجب أن تأخذي يومياً؟

حبوب النحل

لا توجد جرعة قياسية من حبوب لقاح النحل لمشاكل الخصوبة لأنها علاج غير مثبت. قد يرشدك أخصائي الأعشاب المعتمد في هذا الأمر.

بصرف النظر عن فوائدها للخصوبة، يأخذ الناس حبوب لقاح النحل كمكمل غذائي. يمكن دمجه في العديد من الوصفات لإضافة النكهة والتغذية. يمكنك رش الزبادي أو الحبوب أو الجرانولا أو إضافتها إلى العصير أو خليط المافن أو دقيق الشوفان. يجب تخزينه في مكان بارد بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. ومع ذلك، فمن المستحسن مراجعة طبيبك قبل تناول حبوب لقاح النحل بأي شكل من الأشكال.