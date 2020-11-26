كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 نوفمبر 2020 02:43 مساءً - يجب عليك عزيزتي الأم أن تتركي القلق بخصوص اختيار بعض الألعاب والأنشطة المسلية لطفلك في المنزل، ف" الخليج 365" قد اختارت لك بعض هذه الأفكار الجميلة التي تقدمها من خلال اللقاء مع المعلم وسيم يوسف، وهو معلم تربية دنيا وتعليم أساسي، وحيث يقدم لك هذه الأفكار كالآتي. لعبة المتاهات المتاهات تنمي الذكاء تعمل لعبة المتاهات على تنمية تفكير وذكاء الطفل.

كما أن الطفل يقضي وقتاً طويلاً في الخروج من المتاهة مما يعني أن يتعود على الصبر، وكذلك يتعلم أن الحصول على أي شيء لا يتم بسرعة.

قومي بطباعة هذا الرسم على الورق، وأطلبي من طفلك أن يخرج من المتاهة.

يمكن الحصول على نماذج لمتاهات مختلفة من مواقع الانترنت المتخصصة. ألعاب البازل لعبة مسلية تعتبر هذه اللعبة من الألعاب التي تحتاج لوقت طويل حتى يستطيع الطفل الوصول لنتائج نهائية فيها.

كما أنها تتدرج من حيث صعوبتها حسب عمر الطفل.

ويمكن أن يلعبها مع إخوته، ويتسلوا بها جميعاً. لعبة البولينج لعبة البولينج يمكن أن تشتري عدة قاني بلاستيكية وترصيها مثل لعبة البولينج.

ويمكن لأطفالك لعبها والحصول على تسلية وتمضية وقتهم من خلالها.

أطلبي من طفلك أن يقوم باسقاط القناني باستخدام الكرة المرفقة مع اللعبة.

ويمكن استخدام قناني منزلية، وكرة من المنزل.

ويفضل أن تخصصي جوائز للفائزين. والآن عزيزتي الأم إذا كان لديك أفكاراً لألعاب أخرى، أتركيها في المربع أدناه.

كانت هذه تفاصيل خبر أفكار ألعاب تسلية الأطفال في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.