فوائد صحية لا تصدق لشاي الكركم فهو يتمتع بخصائصه الطبية والمضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويمكن أيضًا دمج شاي الكركم مع مكونات أخرى مثل الزنجبيل والليمون والعسل والفلفل لزيادة النكهة.

يمكنك تناول الكركم مع الفلفل الأسود فهو يزيد من امتصاص الكركمين بنسبة تصل إلى 2000٪. الكركمين هو مركب نشط في الكركم معروف بتأثيراته القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

الفوائد الصحية لشاي الكركم

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1-يقوي المناعة

أظهرت الدراسات أن الكركم يمكن أن يقوي المناعة من خلال محاربة الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية. يستخدم شاي الكركم كعلاج لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا؛ لأنه يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

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2. يخفف من أعراض التهاب المفاصل

يمتلك شاي الكركم خصائص قوية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الالتهاب والتورم لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل. وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن الكركمين الموجود في الكركم كان فعالًا في تقليل الألم لدى مرضى هشاشة العظام.

3. يخفض مستويات الكوليسترول

ثبت أن الكركمين يحافظ على صحة قلبك عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار وشرب شاي الكركم يقلل من هذه المخاطر الصحية. أظهرت دراسة أن الجرعات المنخفضة من الكركمين مرتبطة بانخفاض LDL ومستويات الكوليسترول الكلي.

4. ينظم مستويات السكر في الدم

منذ آلاف السنين، تم استخدام الكركم في الطب التقليدي لعلاج مرض السكري. يمكن أن يساعد تناول شاي الكركم في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم. الكركمين يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم والمضاعفات طويلة المدى لمرض السكري.

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5. يمنع تليف الكبد

يمكن للخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الكركم أن تمنع تليف الكبد الناتج عن أمراض الكبد المزمنة. أظهرت الدراسات أن الكركمين يمنع تسمم الكبد ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد.

6. يعالج أعراض القولون العصبي

يستخدم الكركم منذ فترة طويلة في الأدوية التقليدية كعلاج للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي. ذكرت دراسة نشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي أن الكركمين قد يساعد في تقليل الألم المرتبط بمتلازمة القولون العصبي (IBS) وتحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.

7. يمنع مرض الزهايمر

أظهرت الدراسات الملحوظة أن الكركمين قد يساعد في تقليل مخاطر الاضطرابات التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر. تعمل الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في الكركمين على تقليل التلف الخلوي المرتبطة بتطور مرض الزهايمر.

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8. يعالج أمراض الرئة

وجد الباحثون أن خصائص الكركمين المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات قد تقلل من أعراض أمراض الرئة المزمنة، الكركمين قد يساعد في علاج الربو والتليف الرئوي والتليف الكيسي وسرطان الرئة وإصابة الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

9. قد يعالج التهاب القزحية

التهاب القزحية هو حالة تسبب التهاب العين. وقد أشارت الدراسات البحثية إلى أن الكركمين يمكن أن يساعد في علاج التهاب القزحية نظرًا لوجود خصائص مضادة للالتهابات.

10. قد يحارب السرطان

قد يكون استهلاك شاي الكركم مفيدًا أيضًا في محاربة مخاطر الإصابة بالسرطان بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في الواقع، ومع ذلك، يجب على بعض الأشخاص الذين لديهم حساسية من الكركم تجنب تناول شاي الكركم.

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كيف تصنعين شاي الكركم؟

قومي بغلي 4 أكواب من الماء.

أضيفي 1 إلى 2 ملعقة صغيرة من الكركم المطحون أو المبشور أو البودرة.

اتركي الخليط ينضج لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

صفي الشاي في كوب واتركيه ليبرد لمدة 5 دقائق.

أضيفي العسل والحليب والليمون.

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