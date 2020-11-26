الزنجبيل مكوّن سحري لعلاج آلام الحيض والوزن الزائد وتلف الشعر

تُشكِّل النباتات علاجاً طبيعياً، لما لها من خصائص علاجية للأمراض المختلفة، وتُعتبر عنصر أساسي في الطب البديل، والعلاج الطبيعي للمحافظة على صحة الإنسان، وتُعتبر في بعض المجتمعات أمراً روتينياً، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية، أَّنَّ 80 ٪ من سكان العالم يستخدمون حالياُ الأعشاب والنباتات كعلاج طبي أوَّلي، ويًمكن أن تُضاف إلى المشروبات أو الطعام، ويُمكن أيضاً أن تُستهلك على شكل مساحيق، كبسولات، خلاصات، دهون، زيوت وغيرها.

وبحسب التجارب والدراسات وتطبيقات الطب التقليدي والعلاج الطبيعي، يترأس الزنجبيل قائمة الأعشاب والنباتات في الطب البديل، وهو مكوَّن أساسي في المطابخ الشرقية والآسيوية.

تعرفوا مع "لجميلة" على فوائد الزنجبيل الصحية، التي لا تُحصى ولا تُعد في السطور الآتية: فوائد الزنجبيل الصحية والجمالية لا تعد ولا تحصى ​ يُساهم الزنجبيل في التنحيف وخسارة الوزن عن طريق تشجيع عمليات الأيض وتعزيز عملية حرق الدهون في الجسم.

يُستخدم الزنجبيل للحد من آلام الحيض، وذلك باستخدام مسحوق الزنجبيل، أو كبسولات الزنجبيل، أو شرب كمية منه مغلياً.

يُساهم الزنجبيل في نمو الشعر وتقويته، ويُساعد الزنجبيل في علاج العديد من مشاكل الشعر وتقويته، اذ وجد أن زيت الزنجبيل عند دهنه على الشعر وتدليك فروة الرأس به باستمرار يساعد على زيادة نمو الشعر وعلاج مشكلة تساقطه، كما ووجد له دور كبير في علاج مشكلة قشرة الرأس والتخلص منها. ​ يُساعد الزنجبيل عند المواظبة على استخدامه في محاربة ظهور الشعر الابيض الذي قد ينتج عن بعض العوامل النفسية او نقص في بعض العناصر الغذائية، وينصح باضافة العسل اليه لزيادة فعاليته. ​ يُعتبر الزنجبيل ذو فوائد جمالية تعود على البشرة، فهو يساعد في تفتيح البشرة وتنقيتها. ويساعد على تعقيم البشرة ووقايتها من الالتهابات، ويُساعد في التخفيف من التجاعيد والوقاية من علامات التقدم في السن، وتعزيز صحة البشرة والجلد، ويُساعد في الوقاية من حب الشباب وعلاجه، وتنقية البشرة وتصفيتها. ​ يُعتبر علاجاً للبرد والإنفلونزا، وينصح الأطباء بشرب كوب واحد من الزنجبيل المغلي صباحاً، على أن يستخدموا الزنجبيل الطازج غير المطحون.

يُمكن للمرأة الحامل احتساء كوب واحد منه صباحاً للحماية من الغثيان خصوصاً في بداية الحمل، ويُستخدم في علاج ومنع الغثيان والقيء، ويُعزِّز عملية الهضم وامتصاص المواد، عن طريق تحفيز افراز العصارات الهاضمة واللعاب.

يُساعد في الوقاية من قرحة المعدة عن طريق زيادة المخاط المفرز فيها ووقاية جدارها الداخلي، ويُساهم في تليين حركة الامعاء وتسهيلها وعلاج التلبكات المعوية. ​ يُستخدم في علاج سرطان المبيض، وأن المطحون منه يؤدي إلى موت خلايا السرطان فيه، ويُساعد في تقليل خطر الاصابة بأمراض القلب والشرايين، وذلك عن طريق دوره الفعال في تقليل مستويات الكولسترول في الدم.

يُساهم في علاج التهاب الحلق ويوسع الشعب الهوائية ويخفف من الاعراض كالسعال ويطرد البلغم.

يُعزّز الزنجبيل الدورة الدموية مما يجعل له فوائد قد تعود على الصحة الجنسية وزيادة الشهوة، ويُساهم في علاج بعض مشاكل العجز الجنسي والضعف، ويعزز الانتصاب، ويساعد على تاخير عملية القذف لدى الرجل، كما ويدخل في علاج الرائحة الكريهة للمهبل. ​ يُنصح بإستخدام الزنجبيل الطازج وغليه في الماء وشربه قبل الإفطار والعشاء بنصف ساعة، وإذا لم يتوفر الزنجبيل الطازج فيمكن إستخدام البودرة عوضاً عنه. اقرئي أيضاً: كريم مذهل من زيت الزنجبيل لتدليل البشرة في الشتاء ماسك الزنجبيل والقهوة لسد فراغات الشعر فوائد الزنجبيل في التنحيف وشد الجسم

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