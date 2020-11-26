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شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تحارب الكورونا بالفخامة.. كمامات من الألماس واللؤلؤ والان مع التفاصيل
الخميس 26 نوفمبر 2020
يمكن الآن لأيقونات الموضة في اليابان حماية النفس من فيروس كورونا بنوع من البذخ والترف.. كمامات مرصعة بالألماس واللآلئ يبلغ ثمن الواحدة منها مليون ين (9600 دولار)، فقد بدأت سلسلة ماسك.كوم التابعة لشركة كوكس في بيع الأقنعة المصنوعة يدويا الأسبوع الماضي بهدف إدخال البهجة على اليابانيين وتحفيز المبيعات في صناعة الأزياء التي أصابها الكساد بسبب جائحة كوفيد-19.
وتُرصع كمامة الألماس بألماسة 0.7 قيراط وأكثر من 300 قطعة من كريستال سواروفسكي، بينما يزدان قناع اللؤلؤ بحوالي 330 من لآلئ أكويا اليابانية.
وقالت أزوسا كاجيتاكا التي تعمل في متجر الشركة بالقرب من محطة طوكيو لرويترز اليوم الأربعاء "معنويات الجميع منخفضة بسبب كورونا، ومن الجميل أن يشعروا بقدر من البهجة عند رؤية واحد من هذه الأقنعة المتلألئة".
وأضافت: "صناعة المجوهرات والنسيج أيضا في حالة ركود بسبب فيروس كورونا، لذا أقدمنا على هذه الخطوة في إطار مشروع للمساعدة في إنعاش اليابان".
وافتتحت شركة كوكس، التابعة لمجموعة إيون للبيع بالتجزئة، موقع ماسك.كوم وستة متاجر منذ سبتمبر أيلول حيث تقدم أكثر من 200 نوع من الأقنعة يبدأ سعرها من 500 ين.
وقال بعض زوار المتاجر الأربعاء إن كمامة المليون ين بعيدة عن متناول يدهم.
والأقنعة اليابانية ليست الأغلى في العالم، فهناك قناع ثمنه 1.5 مليون دولار مصنوع من 250 جراما من الذهب عيار 18 قيراطا من تصميم محلات إيفل الإسرائيلية للمجوهرات.
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