إنفوجراف.. نصائح للتسوق الآمن في ظل كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ساهم انتشار فيروس كورونا المستجد في تغيير العادات المرتبطة بالتسوق لضمان السلامة اللازمة من هذا الوباء. وينصح خبراء الصحة والأطباء الأشخاص باتباع إجراءات ضرورية للحماية من الإصابة بالفيروس. ويوضح الإنفوجراف التالي أبرز هذه الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتباعها.

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