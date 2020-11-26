كيف يفاقم كورونا السكتات الدماغية والنوبات القلبية القاتلة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة أن فيروس كورونا المستجد يزيد معدلات حوادث الأوعية الدموية القاتلة ومنها السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وأضافت الدراسة أن هذه الحوادث في ألمانيا خلال الربيع الفائت بعد فرض القيود الهادفة إلى احتواء تفشّي فيروس كورونا المستجد.

فقد ارتفع عدد المتوفين خلال الأيام الثلاثين التي تلت تعرّضهم لسكتات دماغية أو نوبات قلبية إلى 740، بزيادة قدرها نحو 15 في المئة عن عددهم عام 2019 ، وفقاً لدراسة أجراها صندوق التأمين الصحي الألماني.

وتناولت الدراسة الفترة الممتدة من 16 مارس إلى 5 أبريل الماضي التي طبقت خلالها في ألمانيا إجراءات كإغلاق المتاجر والمطاعم أو الحدّ من التجمعات الخاصة، ولكن ليس الإغلاق الصارم.

أما خلال الفترة نفسها من العام 2019 فتوفي 714 شخصاً بسكتة دماغية أو نوبة قلبية، وفقاً لهذه الدراسة المستندة إلى الحالات التي تولي صندوق التأمين الصحي تغطيتها.

وطاولت هذه الزيادة خصوصاً النساء الكبيرات في السن، إذ توفيت 368 امرأة تفوق أعمارهن الثمانين بسبب سكتات دماغية أو نوبات قلبية، في مقابل 327 عام 2019.

ولاحظت الدراسة أن عدداً أقل من المرضى دخلوا المستشفى لهذه الأسباب في ربيع سنة 2020، مع انخفاض بنسبة 15 % للمرضى الذين عولجوا من السكتة الدماغية المتقدمة و 28 % لأولئك الذين عولجوا من النوبات القلبية الحادة.

ورجّحت الدراسة أن يكون عدد من المرضى الذي توفوا وصلوا متأخرين جداً إلى المستشفى أو العيادة، ولم يعد ممكناً بالتالي توفير العلاج الفاعل لهم.

وأوضح مدير المعهد العلمي يورجن كلاوبر أن "الخوف من الإصابة (في المستشفى) بفيروس كورونا قد يكون جعل المرضى الذين يعانون أعراضاً خفيفة" يترددون في التوجه إلى المستشفى.

وشدد على ضرورة "تبديد هذا الخوف لدى المرضى لأن لكل دقيقة أهميتها في إدارة النوبات القلبية والسكتات الدماغية".

وأكد أن إجراءات الرعاية في حالات الطوارئ بقيت بمستواها المعهود أو حتى تحسنت في المرافق الصحية الألمانية، إذ لم تمتلىء خلال الموجة الأولى، على الرغم من تدفق المصابين بفيروس كورونا.