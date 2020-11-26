ثروات المليارديرات العرب ترتفع رغم كورونا.. شاهد قائمة الرابحين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت ثروات مليارديرات العرب بنحو 10.8 مليار دولار في الأشهر السبعة الماضية، رغم تأثير كورونا على الأنشطة الاقتصادية بأنحاء العالم.

وقاد القائمة 3 مليارديرات هم الجزائري يسعد ربراب، وأغنى ثري عربي المصري ناصف ساويرس والملياردير المغربي عزيز أخنوش. فيما لم تتراجع ثروات أي من المليارديرات العرب.



زادت ثروات الأثرياء العرب البالغ عددهم 21 ثرياً بنحو 10.8 مليار دولار منذ الكشف عن قائمة فوربس للمليارديرات في أبريل/ نيسان الماضي، وحتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبلغ مجموع الثروات 58.1 مليار دولار مقارنة بـ 47.3 مليار دولار في إبريل.

يسعد ربراب

ويعد يسعد ربراب والعائلة في صدارة الرابحين، بعد أن أضاف لثروته 3.3 مليار دولار لتبلغ 7.5 مليار دولار، مقارنة بـ4.2 مليار دولار في أبريل/نيسان. ويفصله بذلك 200 مليون دولار فقط عن ناصف ساويرس الذي يتصدر القائمة.

ناصف ساويرس

أضاف ناصف ساويرس 2.7 مليار دولار لثروته خلال السبعة أشهر الأخيرة، لتبلغ 7.7 مليار دولار، بحسب البيانات اللحظية لفوربس.

كما قفزت ثروة الملياردير المغربي عزيز أخنوش وعائلته بنحو 250%. وارتفعت من مليار دولار في أبريل/نيسان إلى 3.5 مليار دولار حالياً.

في حين ارتفعت ثروة الثري الإماراتي حسين سجواني رئيس داماك العقارية بنحو 900 مليون دولار، لتبلغ 2.3 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في أبريل.

ماجد الفطيم وعائلته

أضاف عملاق التجزئة والترفيه ماجد الفطيم وعائلته 300 مليون دولار للثروة التي وصلت إلى 3.6 مليار دولار.

كما ارتفعت ثروة فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس الفيصل القابضة بقيمة 300 مليون دولار أيضاً لتصل إلى 1.5 مليار دولار.

طه ونجيب ميقاتي

وزادت ثروات كل من اللبنانيين طه ميقاتي ونجيب ميقاتي والملياردير العماني سهيل بهوان بنحو 200 مليون دولار لكل منهم، لتبلغ 2.4 مليار دولار، و2.3 مليار دولار، و2.3 مليار دولار على الترتيب.

بينما ارتفعت ثروات ياسين منصور ومحمد الفايد بنحو 100 مليون دولار لكل منهما لتصل إلى 2.3 مليار دولار، و1.5 مليار دولار، على الترتيب.

عبدالله بن أحمد الغرير

في حين استقرت ثروات 10 مليارديرات عند نفس مستوياتها وهم عبدالله بن أحمد الغرير والعائلة، ومحمد منصور، ونجيب ساويرس، وعبدالله الفطيم والعائلة، وبهاء الحريري، ويوسف منصور، وروبير معوض والعائلة، وقتيبة الغانم، وأيمن الحريري، وفهد الحريري.

خارج القائمة

رغم خروج الملياردير المغربي عثمان بنجلون من قائمة فوربس للمليارديرات 2020، فإن ثروته عاودت الارتفاع لتصل حالياً إلى 1.3 مليار دولار.