شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 3 طرق لعلاج آثار حب الشباب .. منهم الليزر والتقشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آثار حب الشباب أو الندوب من المشاكل الشائعة والتي تترك آثار وندبات وعلامات في الوجه، وهناك عدة طرق لإزالة آثار وندبات حب الشباب، نتعرف عليها في هذا التقرير، وفقا لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

وحب الشباب هو حالة جلدية شائعة تصيب حوالي 80٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 11 و 30 عامًا في مرحلة ما، يمكن أن يكون على وجهك وصدرك وظهرك وكتفيك قد يبدو أن الحبوب لن تختفي أبدًا، لكنه سوف يختفي و يمكنك التعامل مع أي ندوب متبقية وخط دفاعك الأول هو استشارة طبيب أمراض جلدية سوف يركز أولاً على السيطرة على حب الشباب وكلما قل عدد البثور لديك، قلت الندوب، والخبر الجيد أن ندوب حب الشباب ليست دائمة.

هناك 3 خيارات علاج رئيسية لآثار حب الشباب1. العلاج بالليزر

يستهدف الليزر الأوعية الدموية ويمكن أن يساعد في تفتيح الندبات المسطحة أو المرتفعة ذات اللون الوردي أو الأرجواني وتساعد على تسطيح الندبات المرتفعة غالبًا ما يستخدم الأطباء الليزر الجزئي أو ليزر ثاني أكسيد الكربون لعلاج ندبات حب الشباب.

بعد ذلك ، يتورم الجلد ويحمر، وقد ينزف لمدة تصل إلى خمسة أيام أيضًا ، قد تحتاج إلى ما بين ثلاث إلى خمس جلسات علاج.

علاجات الليزر ليست فقط لعلاج حب الشباب يستخدم الأطباء الليزر أيضًا لعلاج أنواع أخرى من الندبات - بما في ذلك الحروق وسرطان الجلد وإزالة الوشم.

2. التقشير الكيميائي

قد يقوم طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك بوضع محلول كيميائي على الجلد يؤدي ذلك إلى ظهور البثور وتقشرها في النهاية ، مما يؤدي إلى تكوين بشرة جديدة ومتجددة تكون عادةً أكثر نعومة من الجلد القديم.

عادة ما يسبب التقشير الاحمرار، وأحيانًا التورم والقروح الباردة ، لمدة تصل إلى سبعة أيام. هذا العلاج أيضًا أقل تكلفة لأنك ستحتاج عادةً إلى جلسة علاج واحدة فقط.

الليزرأكثر دقة، لذلك إذا لم ينجح التقشير الكيميائي، كثيرًا ما يحاول الناس استخدام الليزر.

3. الميكرونيدلينج

المعروف أيضًا باسم العلاج التعريفي للكولاجين، يستخدم الوخز بالإبر الدقيقة إما بكرة إبرة رفيعة أو جهاز قلم لإنشاء ثقوب صغيرة في الطبقة العليا من الجلد. يحفز هذا الإجراء إنتاج الكولاجين ، مما يساعد على تحسين الخطوط الدقيقة وملمس الجلد.

يحدث الاحمرار بعد ذلك ويستمر عادة بضعة أيام. سيحتاج معظم الناس من أربعة إلى ستة علاجات ميكرونيدلنج للحصول على أفضل النتائج.

قد يستخدم طبيبك أكثر من نوع واحد من العلاج، حسب احتياجاتك. على سبيل المثال، قد يعالجون بعض الندبات بالليزر والبعض الآخر بالتقشير الكيميائي.