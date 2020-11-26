شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعد فى توازن الهرمونات بجسمك.. منها البروكلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاختلالات الهرمونية هي حالة طبية شائعة يواجهها كل من الرجال والنساء وتلعب الهرمونات دورًا مهمًا في تحديد ما نشعر به، وكيف نتفاعل مع المواقف وأيضًا إحداث تغييرات مختلفة في أجسامنا، كما يمكن أن تتأثر هرموناتنا بشكل كبير باختيارات الأطعمة التي نتناولها، في هذا التقرير نتعرف على 5 أطعمة تساعد في توازن الهرمونات بجسمك، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".





5 أطعمة تساعد في توازن الهرمونات بجسمكالبروكلي

يمكن أن يساعد البروكلي في الحفاظ على توازن هرمون الاستروجين نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم ، فإنه يخفف أيضًا من متلازمة ما قبل الحيض والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض مثل التقلبات المزاجية والرغبة الشديدة في تناول الطعام والتعب والعصبية والاكتئاب إلى جانب البروكلي ، يمكن أن تساعدك الخضروات الصليبية الأخرى مثل براعم بروكسل والقرنبيط في نفس الشيء.

الأسماك الدهنية

لا تساعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل وغيرها في الحفاظ على صحة القلب فحسب ، بل يمكنها أيضًا ضمان توازن هرموني صحي.

من المعروف أن الأسماك الدهنية غنية بمغذيات أوميجا 3 ، وتنظم الدورة الشهرية للنساء وتساعد أيضًا في مكافحة متلازمة تكيس المبايض والتي يمكن أن تسبب اختلالات هرمونية حادة.





الأفوكادو

إذا كنت تعاني من الكثير من التوتر مؤخرًا، فإن الأفوكادو يساعدك على إدارة هرمونات التوتر لديك إلى جانب ذلك ، يمكن أن يقلل الأفوكادو أيضًا من احتمالية ارتفاع الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.





الرمان

غني بمكونات مضادات الأكسدة ، يساعد الرمان في السيطرة على الإنتاج المفرط لهرمون الاستروجين في الجسم بالإضافة إلى ذلك ، يمنع أيضًا أشكال سرطان الثدي المرتبطة بالإستروجين.

بذور الكتان

تعتبر بذور الكتان مصدرًا غنيًا للقشور، وهو نوع من الاستروجين النباتي الموجود في النباتات فهو لا يساعد فقط في موازنة الهرمونات، ولكن مكوناته من الاستروجين ومضادات الاستروجين يمكن أن تساعد في حماية النساء من سرطانات الثدي المرتبطة بالهرمونات.