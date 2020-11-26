شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلمات نطقت بها جنا ضحية المطر: مترحش يابابا الشغل النهاردة خليك معايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آخر كلمات نطقت بها جنا ضحية المطر قبل وفاتها صعقًا بالكهرباء "مترحش يا بابا الشغل النهاردة خليك معايا" وتدور أحداث الواقعة عندما شهد شارع هارون بمصر الجديدة واقعة وفاة طفلة على الفور صعقا بالكهرباء إثر سقوط كابل كهرباء على الأرض في مياه الأمطار التي غطت القاهرة الجمعة الماضية.

الطفلة جنا ضحية الصعق بالكهرباء

القدر جعل جنا، تمر من شارع هارون التي تسكن فيها لشراء عيش لها ولأخواتها من الفرن المجاور لشقتهم للفطار، لم تكن تعلم جنا أن كابل الكهرباء قد سقط على الأرض فمشت دون أن تدرى لأن المياه تغمر الشارع، بعدها بدقائق فارقت الحياة، حاول أهالى الشارع إنقاذها ولكن المياه كانت متكهربة، ففشل الأهالى في إنقاذها وراحت جنا في دقائق لتترك شارع هارون حزين عليها لفشلهم في إنقاذها.

يروى والدها رمضان حسين حكاية ابنته التي راحت ضحية الإهمال في تصريحات لـ"الخليج 365"، وهو مصدوم ولا يصدق ما حدث لابنته فهو يظن أنه سيعود إلى المنزل ليجدها في انتظاره تقوم بعمل الشاي له، يقول رمضان والد جنا: بنتى كانت بتجيب عيش وكان في كابل كهرباء واقع على الأرض وكان في ناس مبلغة على أنه يوجد كابل من عمود كهرباء عريان، ولكن لم يهتم أحد، ولكن جنا نزلت بعد ما انتهى المطر، ومعرفش إنها حتتكهرب وعرفت بعد كده أن كان في ناس مبلغة، وكان قلبها حاسس إنها مش حتشفنى تانى، وطلبت منى عدم ذهابى إلى العمل في هذا اليوم ولكنى أصريت على الذهاب إلى شغلى.

سرير جناواخواتها الثلاثة تحت السلم

وأضاف: "مكنتش عارف إن الكابل واقع على الأرض، ورغم أن عمرها 8 سنوات إلا أنها كانت بتعملى كل حاجة، وكانت شاطرة في المدرسة، فهى في الصف الثانى الابتدائى".



الطفلة جنا صحية المطر

وقال: أنا مش قادر أتذكر أى حاجة دلوقتى كل حاجة ضايعة منى، فهى البنت الوحيدة عندى وهى أكبر إخواتها الصبيان، حيث إن عندى 3 أولاد هم "حمزة، وآدم، وعدي"، وهى كانت البنت الكبيرة.



باب شقة جنا

وأضاف، الكابل صعق ابنتى بعد سقوطه على الأرض نتيجة الأمطار، واتقطع وسقط على الأرض فجأة وقبل أن تصل ابنتى لفرن العيش، كانت المية مغطية الكابل ولحد ما بنتى ذهبت الى المستشفى وتوفيت محدش جاء إلى المنطقة والدنيا اتكهربت لأن أول ما المطر سقط العمدان أضاءت، رغم أنه مفروض يتم فصل الكهرباء أثناء سقوط الأمطار وبعد ما توفت ابنتى الناس رفعوا الكابل على قطعة خشب.



عزاء جنا

وقال: بنتى كانت هي اللى بتصحينى الصبح علشان أروح الشغل، وكنت معتمد عليها في كل حاجة، وكانت بتروح المدرسة وتأخذ دروس عند إحدى المدرسات جنبنا ومحدش اشتكالى منها ابدًا، رغم انها كانت تساعدنا إلا أنها كانت شاطرة في المدرسة، وكل الناس بتحبها في الشارع ، فكانت هي اللى تعملى الشاي وعارفه ميعاد شغلى، وكانت بتروح المدرسة 3 أيام فقط علشان كورونا ، كانت بتعملى كل حاجة ويوم التي توفيت فيه مكنتش عايزانى اروح الشغل وانا اصريت على الذهاب الى شغلى، ولكن طلبت منى فلوس علشان تجيب عيش علشان تفطر اخواتها، كانت الساعة حوالى 3 العصر، و مفيش 10 دقائق اتصلوا بى يخبرونى بنتك في المستشفى.



مطبخ شقة والد جنا

ويحكى قائلاً: أخواتها بيسألوا عليها وميعرفوش إنها توفيت ومش حترجع تانى، وقلت لهم دى رجليها اتكسرت في المستشفى، وانا دفنتها في الفيوم بلدنا.



دى شقة جنا لا تتجاوز متران

شقة جنا عبارة عن مكان لا يتجاوز متران تنام الأم والاب على الأرض بمجرد دخولك باب الشقة، والبنت واخواتها الثلاثة يرقدون على سرير لا يتجاوز نصف متر، والمطبخ شبر ونصف .