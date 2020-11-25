علاج كورونا في المنزل.. خطوة بخطوة بعد ظهور الأعراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على الرغم من عدم وجود علاج محدد لكورونا، هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للعلاج بالمنزل عند ظهور الأعراض انتظاراً لنتيجة المسحة.

وكتب مجموعة من الأطباء الإيطاليين من معهد ماريو نيجري ومستشفى بابا جيوفاني الـ23 في مدينة بيرجامو بشمالي البلاد، وثيقة نشرت في مجلة Clinical and Medical Investigation تشرح للناس كيفية معالجة الفيروس التاجي في المنزل بمجرد ظهور الأعراض الأولية لحين ظهور نتيجة المسحة، باستخدام الأسبرين وأولين، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

الخطوات التي يمكن أن تساعد ليس فقط المرضى لكنها أيضاً تقلل الضغط على المستشفيات من خلال منع الأمراض التي تسببها عدوى الفيروس التاجي من التدهور إلى درجة تتطلب دخول المستشفى في أقسام العناية المركزة.

ووفقاً للوثيقة الطبية، نبدأ من أعراض مثل السعال أو الحمى والتهاب الحلق والغثيان والقيء والإسهال، فكورونا يعالج مثل أي عدوى أخرى في الجهاز التنفسي باستخدام الأدوية المضادة للالتهابات مثل الأسبرين أو الأولين (مع الأخذ في الاعتبار عدم تناولهما معاً) مع العلاجات الأخرى التي تثبط الإنزيم الذي يسبب الالتهاب داخل الجسم.

في هذا البروتوكول، على عكس الأسبرين والأولين، لا يحتوي الباراسيتامول على خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي فهو غير قادر على تثبيط الإنزيم الذي يسبب الالتهاب داخل الجسم.

وفي غضون ذلك، أوضح الأطباء أن من الضروري إجراء اختبارات الدم للحفاظ على مؤشرات الالتهاب والتخثر ووظائف الكلى تحت السيطرة.





أما مدة العلاج فتعتمد على التطور السريري، ففي الحالات الشديدة، يستخدم الكورتيزون والهيبارين، بينما في الحالات الأكثر هشاشة، يمكن أيضاً استخدام أزيثروميسين، وهو مضاد حيوي، وقد يقرر الطبيب أيضاً إعطاء الأكسجين.

في الوقت الحالي، تم اختبار البروتوكول على حوالي 50 مريضاً لديهم مسحات إيجابية، وكانت لديهم جميعاً أعراض خفيفة وتعافوا بالفعل دون نقلهم إلى المستشفى.

