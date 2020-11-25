موانئ أبوظبي: حلولنا الرقمية في "ائتلاف الأمل" لإنقاذ العالم من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد موانئ أبوظبي للمشاركة بدور فعال في "ائتلاف الأمل" لتوفير 16 مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مختلف أنحاء العالم.

ويقدّم الائتلاف الذي يضم جهات رائدة محلياً وعالمياً، حلولاً متكاملة لسلسلة التوريد لتلبية متطلبات عملية نقل اللقاح وتخطيط الطلب والتوريد والتدريب، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية الرقمية للمساهمة بشكلٍ فاعل في توفير اللقاح في جميع أنحاء العالم.

وتمتلك موانئ أبوظبي أكبر سلسلة لمرافق التخزين الباردة وفائقة البرودة في منطقة الشرق الأوسط، وستوظف قدراتها المتفردة كوجهة ابتكار رائدة في تقديم خدماتها في الشرق الأوسط والعالم انطلاقاً من أبوظبي لتكون بوابة لسلسلة التوريد تربط جميع أنحاء العالم ببعضها.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، قوله: "ينسجم هذا التعاون مع التزامنا بإيجاد أفكار وحلول وفرص مبتكرة تعزز مساهمتنا في تحقيق رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية.. يقوم نهجنا على بناء الشراكات الاستراتيجية انطلاقاً من إيماننا بأهمية العمل الجماعي، ويتمثل دورنا في "ائتلاف الأمل" بوضع كافة قدراتنا اللوجستية المتطورة وحلولنا الرقمية وخبراتنا في خدمة إمارة أبوظبي كي تتصدر جهود التلقيح العالمية وتحدث تأثيراً إيجابياً يلامس حياة الملايين حول العالم ..مؤكدا أن منشآت التخزين المبرد المتطورة في مدينة خليفة الصناعية وحلول التجارة العالمية المتكاملة والرقمية التي تطورها بوابة المقطع، كفيلة بضمان سرعة وفعالية عمليات نقل وتخزين وتوزيع اللقاحات".





وقالت الدكتورة نورة الظاهري، رئيس القطاع الرقمي بموانئ أبوظبي الرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: "يمثل ضمان الحركة المستمرة والسلسلة للشحنات الحيوية، مثل الأدوية والغذاء، أحد أبرز قصص نجاح موانئ أبوظبي خلال عام 2020، إلا أن نجاحنا المرتقب في توزيع اللقاح على أوسع نطاقٍ ممكن، سيشكّل محطة بارزة في مسيرتنا .. ونلتزم في بوابة المقطع بابتكار وتطوير الحلول الرقمية التي تعزز الشفافية والموثوقية في نظام عمل سلسلة التوريد في المنطقة".

من جهته، علق راشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ "رافد"، التي أثبتت أهميتها في إدارة منتجات ومبادرات إنسانية ضخمة قبل وأثناء انتشار الأزمة الصحية في دولة الإمارات، قائلاً: "ستوفر خبرتنا المتعلقة بخدمات المشتريات المركزية دعماً مهماً للائتلاف، كما سنعمل على الاستفادة من فرص التعاون القائم لتعزيز جهودنا بشكل أفضل لصالح شركائنا العالميين في القطاع العام وقطاع الرعاية الصحية".

ويعتزم "ائتلاف الأمل" نقل اللقاحات باستخدام حاويات سكاي سيل الهجينة، في حين سيتم تأمين حاويات التخزين والنقل من خلال خدمة المراقبة القائمة على إنترنت الأشياء والتي تراقب درجة الحرارة لضمان حماية اللقاحات الحساسة حتى في ظل الظروف القاسية.

وتحافظ الحاويات على درجات حرارة ثابتة لمدة 202 ساعة وسطياً، أي ما يعادل 8.4 أيام، وهي مزودة بإمكانية إعادة الشحن تلقائياً في غرفة التبريد أو شاحنة التبريد، بالاعتماد على العزل الفعال وتكنولوجيا التبريد المتطورة.

وقال ريتشارد إتل، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي سيل: ستؤمن حاوياتنا الهجينة الحماية الكاملة للقاحات التي تمثل عاملاً بالغ الأهمية في مكافحة الفيروس، فضلاً عن تقليل التكاليف التجارية والآثار البيئية على المدى الطويل، كما يرتبط "ائتلاف الأمل" بالشركاء المناسبين ويمتلك البنية التحتية ومنظومة الخدمات اللازمة لضمان إتمام عمليات النقل الحساسة للوقت ودرجات الحرارة عبر سلسلة توريد مبردة.

وسيسعى الائتلاف أيضاً إلى عقد شراكات جديدة مع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة لتحسين عروضه وحلوله المبتكرة فيما يصب في مصلحة البشرية.