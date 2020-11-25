شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب الهندى فى خطر.. دراسة تكشف نصف البالغين معرضين للإصابة بالسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن أكثر من نصف الرجال وما يقرب من ثلثي النساء في سن 20 عامًا في الهند يمكن أن يصابوا بمرض السكري في حياتهم ، مع احتمال أن تكون معظم هذه الحالات من النوع الثاني من مرض السكري.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news قدّر البحث ، الذي نُشر في مجلة Diabetologia ، احتمالية إصابة مواطن هندي من أي عمر أو مؤشر كتلة الجسم (BMI) بمرض السكري في حياته.

وفقًا للعلماء ، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى مركز السيطرة على الأمراض المزمنة (CCDC) في نيودلهي ، فإن البلاد تعاني بالفعل من عبء صحي كبير بسبب مرض السكري مع أكثر من 77 مليون بالغ يعانون حاليًا من هذه الحالة ، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى ما يقرب من إلى 134 مليون بحلول عام 2045.

مع استمرار نمو المراكز الحضرية بسرعة في جميع أنحاء الهند ، قالوا إن انخفاض جودة النظام الغذائي وانخفاض مستويات النشاط البدني تساهم جميعها في هذا الوباء الخفي.

في الدراسة ، قام الباحثون بتقييم معدلات الإصابة بمرض السكري حسب العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم في المناطق الحضرية في الهند بناءً على بيانات من مركز الحد من مخاطر استقلاب القلب في جنوب آسيا.

قاموا أيضًا بتحليل معدلات الوفيات حسب العمروالجنس والحضرمن جداول العمر الشهرية التي أبلغت عنها حكومة الهند ، وانتشار مرض السكري الذي أبلغ عنه المجلس الهندي للبحوث الطبية.

بناءً على التحليل ، قال العلماء إن خطر الإصابة بمرض السكري مدى الحياة لدى الرجال والنساء البالغين من العمر 20 عامًا والمتخلصين من مرض السكري اليوم هو 56 و 65 % على التوالي، أشارت الدراسة إلى أن النساء بشكل عام لديهن مخاطر أعلى على مدى الحياة.

وفقًا للباحثين ، بالنسبة لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا حاليًا والذين لا يعانون من مرض السكري حاليًا ، فإن حوالي 38 % من النساء و 28 % من الرجال سيصابون بمرض السكري.

وحذروا من أن السمنة كان لها تأثير كبير على هذه التوقعات ، مع وجود خطر على مدى الحياة أعلى بين الهنود البدناء 86 % بين النساء في سن 20 سنة ، و 87 % بين الرجال.

كان لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مؤشر كتلة الجسم متوسط ​​عمر متوقع أعلى بشكل كبير خالٍ من مرض السكري ، وتشير التقديرات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة في عمر 20 عامًا لديهم حوالي نصف سنوات حياتهم المتبقية خالية من مرض السكري.

ومع ذلك ، من المتوقع أن يعيش أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة جسم طبيعي أو ناقص الوزن معظم سنواتهم المتبقية خالية من مرض السكري ، كما قال العلماء.

ووفقًا للعلماء ، فإن هذا ضروري بشكل خاص نظرًا للزيادة السريعة في "البيئات الحضرية المسببة للسمنة"

بالإضافة إلى عوامل الخطر هذه ، قال العلماء إن الهنود لديهم بالفعل استعداد مرتفع نسبيًا لتطوير الحالة في كل من الأعمار المنخفضة ومؤشر كتلة الجسم المنخفض مقارنة بالسكان الأوروبيين البيض.

وقال شامي لوهار من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة ومؤلف مشارك في الدراسة: "مثل هذه الاحتمالات الكبيرة للإصابة بمرض السكري سيكون لها آثار سلبية شديدة على النظام الصحي المتوتر بالفعل في الهند ، وكذلك الإنفاق الشخصي على علاج مرض السكري من قبل المرضى ، ما لم يتم التعرف على مرض السكري على الفور".