شكرا لقرائتكم خبر عن الهواء الملوث يزيد شدة وباء كورونا ويضخم موجة ارتفاع الحالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام فريق من الباحثين بجامعة جنيف بسويسرا بالبحث في التفاعلات المحتملة بين المستويات المرتفعة بشكل حاد من الجسيمات الدقيقة في الهواء وشدة مرض فيروس كورونا، وجاءت نتائجهم ، التي نُشرت في مجلة Earth Systems and Environment، إلى أن التركيزات العالية من الجسيمات التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرومتر قد تضخم، موجات فيروس كورونا وتجعله أكثر شدة وحدة.





وبحسب موقع "نيوز ميديكال" فإن الزيادة في الجسيمات الدقيقة تحدث بشكل عام من خلال تقلبات درجة حرارة الهواء، والتي تتميز بحالات الضباب، أو من خلال تغلغل الغبار الصحراوي وتقدم الدراسة تدابير وقائية تتعلق بتلوث الهواء للحد من تفشي الأمراض والوفيات بسبب فيروس كورونا في المستقبل.

وقد اتفق علماء الأوبئة على نطاق واسع على أن هناك علاقة بين التركيزات الحادة والمرتفعة للجسيمات الدقيقة وشدة موجات الإنفلونزا.

قال ماريو روهرر، الباحث في معهد العلوم البيئية التابع لكلية العلوم في جامعة جنيف: "لقد تحققنا فيما إذا كان هذا الارتباط موجودًا أيضًا مع شدة مرض كورونا".

وأشارت دراسات أجريت في إيطاليا وفرنسا إلى أن فيروس كورونا كان موجودًا بالفعل في أوروبا في نهاية عام 2019، في حين تم تسجيل الزيادة الحادة في معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات فقط في ربيع 2020 في باريس ولندن.

وقال ماريو روهرر: " هذا التأخير الزمني مثير للدهشة ، لكنه يشير أيضًا إلى أن شيئًا آخر غير مجرد تفاعل الأشخاص قد يعزز انتقال الفيروس، وخاصة شدة العدوى ".

تمكن الفريق البحثي من إظهار أن هذه الزيادات في الحالات تتبع مراحل كانت فيها مستويات الجسيمات الدقيقة في الهواء أعلى.

أبدى الفريق ملاحظات مماثلة في كانتون تيتشينو السويسري، حيث زاد تلوث الجسيمات الدقيقة بشكل حاد خلال فترة الضباب على سهل ماجادينو وسوتو سينري، لوحظ في نهاية فبراير 2020.

بعد ذلك بوقت قصير ، حدثت زيادة متفجرة في تم تسجيل دخول المستشفى بسبب كورونا في تيتشينو ربما كان لحقيقة حدث كرنفال كبير مع حوالي 150.000 زائر في نفس الوقت تأثير إضافي على انتشار الفيروس ، كما يقول ماريو روهرر.

المعلومات مهمة لسويسرا لأن الزيادة في تركيزات الجسيمات الدقيقة متكررة بشكل خاص أثناء الانقلابات الحرارية، أي عندما يتشكل الضباب على الهضبة السويسرية ، مما يحد من تبادل الكتل الهوائية.

في هذه الحالات ، تتراكم الانبعاثات في طبقة الهواء تحت الضباب. غالبًا ما تجتاح سويسرا الغبار الناجم عن العواصف الرملية في الصحراء ، كما تمت الإشارة إليه في هذه الدراسة.

أظهر فريق البحث السويسري أن التراكيز الحادة للجزيئات الدقيقة ، خاصة تلك التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرومتر ، تسبب التهابات في الجهاز التنفسي والرئوي والقلب والأوعية الدموية وتؤدي إلى زيادة سُمك الدم.

بالاقتران مع العدوى الفيروسية، يمكن أن تؤدي هذه العوامل الالتهابية إلى تطور خطير للمرض كما يعزز الالتهاب ارتباط الفيروس بالخلايا بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا نقل الفيروس التاجي بواسطة الجزيئات الدقيقة.