شكرا لقرائتكم خبر عن جلطات الدم أدت لزيادة خطر الوفاة لمرضى كورونا بنسبة 74% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما لا تزال مشاكل الجهاز التنفسي هي أكثر الأعراض شيوعًا لعدوى فيروس كورونا، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن المرض يمكن أن يرتبط أيضًا بفرط التخثر، أو زيادة ميل الدم للتجلط، وفقاً لدراسة جديدة نُشرت في مجلة EClinical Medicine التي تصدرها The Lancet، ووجد باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن جلطات الدم أدت إلى زيادة خطر الوفاة لمرضى كورونا بنسبة 74٪.





وبحسب موقع "ميديكال نيوز" فقد راجع الباحثون 42 دراسة مختلفة شملت أكثر من 8000 مريض تم تشخيص إصابتهم بكورونا، وباستخدام نماذج عشوائية، أنتج الفريق معدلات موجزة ونسب رجحان للوفيات في مرضى كورونا المصابين بالجلطات الدموية وقارنوها بالمرضى الذين لا يعانون من هذه الأمراض لتحديد تأثير الجلطات الدموية على خطر الوفاة.

وقال محمود مالاس، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو هيلث، "بدأنا نلاحظ ظهورًا غير معتاد حقًا للانصمام الخثاري الوريدي والشرياني لدى مرضى كورونا بالإضافة إلى حالات جلطات الدم المرتفعة، كان معدل وفيات المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب كورونا والذين يعانون من الجلطات الدموية أعلى بكثير ، مقارنة بالمرضى الذين لا يعانون من جلطات إنه أمر غير معتاد لأننا لم نشهد شيئًا كهذا مع التهابات الجهاز التنفسي الأخرى ".

بشكل عام، وجد أن 20٪ من مرضى كورونا لديهم جلطات دموية في الأوردة، وبين المرضى في وحدة العناية المركزة ، زادت هذه الإحصائية إلى 31٪.

يمكن أن تصل الجلطات الدموية في الوريد، أو تجلط الأوردة العميقة، إلى الرئتين وتتطور إلى انسداد رئوي، مما يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة قد تؤدي الجلطات الدموية في الشرايين إلى بتر الأطراف إذا لم يتم علاجها جراحيًا في الوقت المناسب.

في الدراسة، أجرى مالاس وزملاؤه مراجعة منهجية من خلال التحليل التلوي، وهي طريقة إحصائية سمحت للباحثين بدمج دراسات متعددة لإنتاج ورقة واحدة شاملة.

وفقًا لما ذكره مالاس ، فإن حدوث جلطات الدم الشريانية لدى الأشخاص المصابين بالأنفلونزا أمر نادر للغاية ، ومعدل التجلط لدى مرضى COVID-19 أعلى مما تم الإبلاغ عنه بالنسبة للأوبئة الفيروسية الأخرى ، بما في ذلك إنفلونزا H1N1 لعام 2009.

يتم مشاركة أعراض مماثلة بين الإنفلونزا وكورونا ، مثل الحمى والسعال وضيق التنفس أو التعب يمكن أن يحدث تخثر الدم في المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب الأنفلونزا ، ولكن فقط في الأوردة. بالنسبة للمرضى المصابين بـ COVID-19 ، يمكن أن تظهر جلطات الدم في الأوردة أو الشرايين.

عادةً ما يكون التجلط في الشرايين ناتجًا عن عوامل صحية ، مثل الرجفان الأذيني ، أو ارتفاع ضغط الدم ، أو ارتفاع الكوليسترول ، أو مرض السكري ، أو خيارات نمط الحياة مثل التدخين. المرضى الذين يدخلون المستشفى لفترات طويلة هم أيضًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بجلطات الدم في الوريد بسبب عدم الحركة.

يتم علاج الجلطات الدموية في الوريد أو منعها باستخدام ادوية سيولة الدم يمكن أن يساعد إعطاء مثل هذه الأدوية بشكل استباقي للمرضى في المستشفى في منع تكون الجلطات.